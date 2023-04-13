Не лише емодзі: Шмигаль попросив у Вашингтоні винищувачі

Під час візиту в Канаду та США на літак Шмигаля наклеїли біля зображення прапора України стікери з емодзі винищувача і рук, складених у молитві. У Вашингтоні прем'єр особисто поновив заклик до Пентагону про F-15 і F-16.

Під час візиту прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля до Канади та США на його літак наклеїли біля зображення прапора України стікери з емодзі літака та рук, складених у молитві. На зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Вашингтоні в середу, 12 квітня, Шмигаль особисто поновив заклик до надання американських винищувачів-бомбардувальників F-15 і F-16, а також ракет більшої дальності, важкої техніки та боєприпасів.

"Ми виграємо цю війну, але щоб досягти цього швидше і з меншими втратами, Україна все ще потребує інтенсивної військової підтримки", - цитує Шмигаля американський телеканал CNN.

Кабінет міністрів за підсумками зустрічі повідомив, що сторони детально обговорили нагальні потреби Збройних сил України (ЗСУ) для "проведення чергової контрнаступальної операції зі звільнення українських земель". "Для швидшої перемоги Україні потрібно також більше зброї: засобів протиповітряної оборони (ППО), важкої артилерії та техніки, мінометів і боєприпасів до них", - йдеться у повідомленні.

Як пише CNN, Остін не став коментувати конкретні запити України, але пообіцяв розширити виробництво військової техніки для неї. "Ми будемо продовжувати інвестувати в нашу власну оборонно-промислову базу для подальшого нарощування виробництва", - сказав він.

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Київ в очікувані сучасної бойової авіації

Як повідомлялося раніше, Україна запросила у Вашингтона 128 літаків різних моделей: F-15, F-16 і F-18. Американці вважають, що їй буде достатньо від 50 до 80 F-16. Водночас президент США Джо Байден досі наполягає, що винищувачі не є найнагальнішою потребою України на полі бою.

Поки що офіційний Київ отримав згоду на передачу ЗСУ лише радянських винищувачів МіГ-29 від Польщі та Словаччини. Перші з них уже надійшли. Втім у Вашингтоні заявили, що й такий крок не змінює їхньої позиції щодо власних сучасних бойових літаків.

Тим часом виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Пульсен заявив 11 квітня, що, оскільки поставки польських і словацьких МіГ-29 уже розпочалися, данці та союзники вирішать, чи передавати західні винищувачі Україні "до літа".

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