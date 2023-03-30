Залужний наполягає: Україні потрібні F-16

Валерій Залужний опублікував лаконічне повідомлення, в якому наголосив, що Збройні сили України потребують саме сучасних американських винищувачів.

Україні потрібні винищувачі американського виробництва F-16. Такий заклик на своїй сторінці у Facebook розмістив у четвер, 30 березня, головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний.

До лаконічної публікації він додав відео, на якому показана робота український військових льотчиків із радянськими винищувачами МіГ-29. У відео командир бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ Олексій Манюшкін пояснив, що Міг-29 не був призначений для боротьби з безпілотниками, яких тоді, коли створювався цей літак, ще й не існувало.

"Літак МіГ-29, будемо говорити правду, вже морально застарів. F-16 може застосовувати всю номенклатуру західного озброєння, яка є на озброєнні країн НАТО. Ми зараз використовуємо деякі західні зразки зброї, такі як HARM. Це протирадіолокаційна ракета, але ефективність її буде набагато вищою, якщо ми будемо застосовувати її з F-16", - сказав він.

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Україна попросила у США 128 різних винищувачів

Прохання до західних партнерів про сучасні винищувачі від України лунає часто. На початку березня заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал заявив, що українські чиновники попросили у Вашингтона 128 бойових літаків різних моделей: F-15, F-16 і F-18.

Водночас президент США Джо Байден, а також радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван досі наполягають, що винищувачі не є нагальною потребою України на полі бою.

Кілька тижнів тому група сенаторів від Демократичної та Республіканської партій США закликали Пентагон надати Україні F-16. Їхня ініціатива підкріплена оцінкою головнокомандувача збройних сил США і об'єднаних сил НАТО в Європі генерала Крістофера Каволі. Він вважає, що надання Україні сучасної зброї, зокрема винищувачів F-16 і ракет дальнього радіусу дії, може допомогти зміцнити обороноздатність країни.

Великобританія пропонувала "кругові поставки"

Тим часом Великобританія наприкінці лютого запропонувала розпочати так звані "кругові поставки" літаків: передачу сучасних винищувачів союзникам по НАТО в обмін на те, що вони дадуть Україні радянські літаки. За задумом, це дозволило б Україні отримати більше винищувачів МіГ-29 або Су-24.

Своєю чергою Київ після успішного рішення щодо поставок танків розпочав активну роботу над створенням "авіаційної коаліції" - групи країн, які погодяться передати військові літаки.

Першою країною-членом НАТО, яка вирішила напряму передати Україні МіГ-29 , стала Польща. До неї долучилася Словаччина, яка вже передала Україні перші чотири МіГ-29 із обіцяних 13-ти.