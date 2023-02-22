Україна працює над створенням "авіаційної коаліції" - Кулеба

Щоб досягти домовленості щодо постачань Україні винищувачів, знадобиться "певний час", але це неодмінно відбудеться, переконаний голова МЗС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ постійно веде роботу з партнерами щодо створення "авіаційної коаліції" - групи країн, які погодяться передати йому військові літаки, повідомляє "Укрінформ" у середу, 22 лютого.

"Ще немає жодної країни, яка б сказала так, але так само немає жодної країни, яка б сказала ні. Це абсолютно відкрита опція. Я думаю, що зрештою це питання буде вирішено позитивно", - наголосив міністр.

Водночас він зауважив, що "з огляду на складність технології та обслуговування літаків" щодо цього питання має бути ухвалене колективне рішення, на що може знадобитися "певний час".

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Необхідно розпочинати підготовку пілотів

При цьому Кулеба вважає, що навчання українських пілотів має розпочатися якнайшвидше. "Якщо підготовка на танки це декілька тижнів, то підготовка на літак це мінімум декілька місяців", - підкреслив міністр.

На необхідності розпочати тренування пілотів вже найближчим часом голова українського МЗС наголошував і напередодні, під час тристоронніх переговорів з Верховним представником з питань зовнішньої та оборонної політики Європейського Союзу Жозепом Боррелем і генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнсом Столтенбергом.

"Рішення про надання літаків рано чи пізно буде. Ми маємо пришвидшити момент, коли українські пілоти зможуть сісти за штурвал", - написав він у Facebook за підсумками зустрічі.

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Конгресмен: Передача літаків Україні - неминуча

Під час візиту до Києві у вівторок, 21 лютого, член Палати представників США від Республіканської партії Даррелл Ісса висловив упевненість, що Україна отримає від союзників, як літаки, так і далекобійні озброєння.

"Передача літаків та далекобійної артилерії Україні - неминуча. Дебати ведуться лише про те, коли це станеться і в якій кількості. США та наші європейські партнери прагнуть, щоб ці літаки були в України для постійного забезпечення безпеки", - цитує конгресмена агенція "Інтерфакс-Україна".

Ісса відвідав Київ у складі делегації Палати представників на чолі з головою комітету із закордонних справ Майклом Макколом. Конгресмени, зокрема, зустрілися із президентом Володимиром Зеленським і запевнили у двопартійній підтримці України з боку США, а також інших союзників з НАТО та ЄС.

"Зеленський надав делегації список озброєння, яке необхідно Україні, щоб перемогти. Насамперед необхідна далекобійна артилерія, відома як ATACMS, здатна дістати до Криму та знищувати місця запуску іранських дронів", - сказав Маккол, додавши, що обговорювалось і питання постачань винищувачів, зокрема американських F-16.

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