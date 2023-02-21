Перша зустріч Україна-НАТО-ЄС: про що йшлося

У Брюсселі відбулась перша зустріч у форматі Україна-НАТО-ЄС. Її мета - покращити координацію й налагодити процедури закупівлі озброєння між Києвом та партнерами. Від глави МЗС України Дмитра Кулеби пролунала критика.

Підтримка Заходу виявилася недостатньою для України, сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем у вівторок, 21 лютого. "Якби ми перемогли, і я стояв тут, то сказав би: так, було зроблено достатньо. І до того часу, поки цього не сталося, робиться недостатньо", - заявив він, наголосивши, що для цього і зібралися разом у Брюсселі представники України, Євросоюзу та НАТО, передає кореспондентка DW.

За словами Кулеби, ніхто не очікував, що ця війна триватиме так довго, а тема нестачі боєприпасів уперше виникла наприкінці літа. З того часу їхнє виробництво було розширене, але розкрилися нові проблеми в логістиці. "Стала очевидна прогалина між виробниками озброєнь і покупцями, - зазначив міністр. - А саме відсутність процедур і розуміння того, як це має працювати".

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За його словами, виявилося, що на технічному рівні закупівлі озброєнь не проводяться з необхідною ефективністю, тому й організовано тристоронню зустріч Україна-НАТО-ЄС. Це була перша зустріч у такому форматі, покликаному насамперед сприяти прискоренню логістичних процесів закупівлі та доставки озброєнь на лінію фронту. Глава МЗС України назвав це "найбільшою логістичною операцією з часів Другої світової війни".

"Битва логістики" в Україні

Єнс Столтенберг знову схарактеризував нинішню фазу війни в Україні як "війну на виснаження" та "битву логістики". Зі свого боку, він пообіцяв Україні посилити військову допомогу та наголосив, що країни, які взяли на себе зобов'язання поставити озброєння Києву, мають терміново їх виконати, а також наростити виробництво боєприпасів та покращити системи закупівлі озброєнь.

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Північноатлантичний альянс допомагатиме Україні вдосконалювати закупівельні системи, сприяючи їхній прозорості та ефективності, сказав Столтенберг. Наступним кроком буде зустріч на рівні експертів, які вироблять практичні способи покращення логістики постачання озброєнь Україні від західних партнерів. Генсек НАТО повідомив, що надіслав запити й партнерам Альянсу щодо військової допомоги Києву.

Прискорити процес постачання боєприпасів

Лідери Євросоюзу шукають способи прискорити постачання озброєнь від країн, що до нього входять, в Україну, сказав верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель. Через Європейський фонд миру та з бюджетів держав Євросоюзу було надано військову допомогу Києву на 12 мільярдів євро, нагадав він. "Проте цього все ще недостатньо, - зазначив Боррель. - Нам потрібно прискорити процеси та допомагати Україні єдиним та ефективним способом".

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Він повідомив також, що після Ради ЄС із закордонних справ 20 лютого розіслав усім міністрам оборони країн-членів Євросоюзу листи зпроханням поставити боєприпаси Києву. Боррель виділив три етапи усунення дефіциту боєприпасів в Україні: використовувати те, що вже є, закуповувати більше та наростити промислове виробництво, темпи якого зараз не відповідають запитам воєнного часу.