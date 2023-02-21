Боррель закликав терміново передати Україні боєприпаси

Верховний представник з питань зовнішньої та оборонної політики Європейського Союзу Жозеп Боррель надіслав листа міністрам оборони країн-членів ЄС із проханням передати Україні наявні в них боєприпаси. Про це він розповів у вівторок, 21 лютого, на пресконференції у Брюсселі після тристоронньої зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Після того, як учора я слухав своїх колег, міністрів закордонних справ, негайно після цього, учора вночі, я надіслав листа всім міністрам оборони, який вони отримають сьогодні, з проханням надати Україні боєприпаси з їхніх складів і ті, що передбачені вже укладеними з промисловістю контрактами, віддавши Україні пріоритет", - цитує Борреля інформагентство "Інтерфакс-Україна". За його словами, у нинішній ситуації час вимірюється "тижнями, а не місяцями"

Тристоронній координаційний механізм

Своєю чергою глава українського МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що під час перших в історії тристоронніх переговорів Україна-ЄС-НАТО було досягнуто домовленості створити "тристоронній координаційний механізм для пришвидшення виробництва, закупівлі та доставки снарядів, деталей та зброї для України". "Я запропонував створити координаційний механізм Україна-ЄС-НАТО на рівні виробників, закупівельників та урядів. Цю ідею колеги підтримали і скоро відбудеться перша зустріч контактних осіб", - написав він у Facebook.

Кулеба наголосив, що зупинити російський терор можна лише силою зброї і міжнародної коаліції на підтримку України. "Тому в мене була головна мета в штаб-квартирі НАТО сьогодні: маємо зробити все для ухвалення політичних рішень, щоб у наших захисників на передовій була вся зброя та боєприпаси, які їм необхідні, у найкоротші терміни", - зазначив він.

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Засідання експертів із закупівель

Також під час переговорів сторони домовилися, що експерти із закупівель НАТО, ЄС та України проведуть спільне засідання, на якому обговорять шляхи забезпечення України необхідним озброєнням для перемоги у війні, повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Ми сьогодні домовилися провести засідання експертів із закупівель НАТО, ЄС та України, щоб подивитися, що ще ми можемо зробити разом, щоб гарантувати, що Україна має озброєння, яке їй потрібне", - сказав він. Крім того, за словами Столтенберга, у відповідь на прохання Києва "НАТО допоможе Україні розвивати систему закупівель, яка є ефективною, прозорою і підзвітною".

Нагадаємо, на тлі занепокоєння, що Україна швидко вичерпує запаси артилерійських снарядів, США 30 січня замовила виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів для Києва на суму 522 мільйони доларів. Виготовлятимуть боєприпаси компанії Northrop Grumman Systems Corp. і Global Military Products Inc. Поставки снарядів мають розпочатися вже у березні.