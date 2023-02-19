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Жозеп Боррель під час Мюнхенської конференції з безпеки
Жозеп Боррель під час Мюнхенської конференції з безпекиФото: THOMAS KIENZLE/AFP/Getty Images
ПолітикаЄвропа

Боррель: Київ потребує набагато більшої і швидшої допомоги

Максим Сидоржевський
10 хв. тому

Партнери повинні збільшити і прискорити військову підтримку України, наголосив Жозеп Боррель під час Мюнхенської конференції з безпеки.

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Верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Захід повинен надати більше військової допомоги Україні і прискорити її надання. "Потрібно зробити набагато більше і набагато швидше. Ще багато чого треба зробити. Ми повинні збільшити і прискорити нашу військову підтримку", - сказав Боррель під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки у неділю, 19 лютого.

Він також підтримав пропозицію прем'єр-міністерки Естонії Каї Каллас щодо спільної закупівлі країнами ЄС боєприпасів для України. "Я повністю згоден з пропозицією прем'єр-міністерки Естонії, і ми працюємо над цим, і це спрацює", - сказав Боррель, цитує Reuters.

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Він назвав "парадоксом" те, що президент України Володимир Зеленський та український народ "отримують масу оплесків, але недостатньо боєприпасів". "Вони потребують меншої кількості оплесків і більших поставок озброєння. Україна бореться, віддаючи найвищу ціну життями, але ця війна відбувається на європейській території, зачіпаючи нас і маючи глобальний ефект на весь світ", - наголосив Боррель, інформує "Інтерфакс-Україна".

Напередодні, 18 лютого, на Мюнхенській конференції з безпеки генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав надати Україні все необхідне для перемоги у війні проти Росії, а голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) закликала партнерів подвоїти військову підтримку України.

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