Шольц: Розумно готуватися до тривалої війни

Під час Мюнхенської безпекової конференції західні лідери говорили про те, що війна в Україні триватиме довго. Зеленський же сказав, що перемога над Росією можлива вже цього року.

Війна Росії проти України не закінчиться швидко, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) у п'ятницю, 17 лютого, на Мюнхенській безпековій конференції.

"Я вважаю, що розумно готуватися до тривалої війни", - цитує Шольца німецьке інформаційне агентство dpa. Канцлер Німеччини додав, що для Заходу важливо підтримувати Україну "стільки, скільки це необхідно", виступивши проти будь-яких спекуляцій щодо часу закінчення війни.

Президент Франції у своєму виступі також заявив, що Захід готовий до "довготривалого конфлікту" в Україні. Еммануель Макрон закликав союзників посилити підтримку контрнаступу України та зазначив, що зараз "не час для діалогу" з РФ.

Генсек НАТО вірить в перемогу України у війні

У свою чергу генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, який ще вчора закликав готуватися до довготривалого протистояння НАТО з Росією, у виступі на Мюнхенській конференції висловив віру в те, що Україна може перемогти у війні.

"Це причина, чому ми їх підтримуємо. Я закликав союзників зробити все, що в їхніх силах, щоби поставити сучасну зброю, включно з бронетехнікою та бойовими танками", - сказав він.

На його думку, війна може закінчитись за столом переговорів, але це залежить від сили України на полі бою. Столтенберг додав, що і президент Росії Володимир Путін має прийняти на таких переговорах, що "Україна виживе як суверенна і незалежна держава".

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Зеленський: Росія неминуче впаде вже цього року

Тим часом президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на конференції заявив про можливість перемоги над Росією вже цього року.

У своїй промові, яка називалась David on the Dnipro (Давид на Дніпрі. - Ред.) він порівняв Україну з біблійним Давидом, який має перемогти "російського" Голіафа. "Я вдячний усім, хто дає українському Давиду пращу, завдяки якій російський Голіаф уже похитнувся. Дякую. Ми бачили це торік. І він неминуче впаде. Вже цього року! Ми можемо це зробити. Усі разом, як Давид", - сказав Зеленський.

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