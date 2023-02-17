Відкрилась Мюнхенська конференція: головна тема - Україна

У Німеччині в п'ятницю, 17 лютого, відкрилася 59-та Мюнхенська конференція з питань безпеки - головний західний форум із зовнішньої політики та політики безпеки. Центральною темою конференції, яка триватиме до 19 лютого, стане війна Росії проти України.

Першим після відкриття конференції її головою Крістофом Гойсґеном (Christoph Heusgen) виступив за допомогою відеозв'язку президент України Володимир Зеленський. У програмі дня його виступ називався "Давид-на-Дніпрі: українська битва за волю". Зеленський порівняв Україну з біблійним Давидом, якому довелось давати відсіч "російському Голіафу".

Він закликав союзників прискоритися в допомозі Києву: "Нам потрібно поспішати. Нам потрібна швидкість - швидкість наших домовленостей, швидкість наших поставок, швидкість рішень щодо обмеження російського потенціалу. Альтернативи швидкості немає, тому що від швидкості залежить життя".

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Війна в Україні - головна тема Мюнхенської конференції

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) у перший день конференції заявив, що обговорення вторгнення Росії в Україну задасть настрій форуму. Війна - "не просто європейський конфлікт", але має наслідки далеко за межами континенту, впливає на постачання зерна, ціни на енергоносії та інфляцію, наголосив він.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) у своєму виступі закликав союзників активніше брати участь у постачанні танків Україні, пообіцявши, що Німеччина допоможе "полегшити партнерам це рішення", наприклад, навчивши українських солдатів або надавши підтримку у постачанні та логістиці. "Українці захищають свою свободу з великими жертвами й абсолютною рішучістю, що вражає. І ми їх підтримуємо - настільки активно і довго, наскільки це необхідно", - сказав канцлер.

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Представників РФ у Мюнхен не запросили

Цього року в Мюнхенській конференції беруть участь понад 40 глав держав і урядів, близько 90 міністрів, а також сотні політиків та експертів з усього світу. Російської урядової делегації на форумі не буде, як і у 2022 році - тоді захід проходив за кілька днів до початку вторгнення в Україну. Замість офіційних осіб РФ запросили деяких російських опозиціонерів та активістів, зокрема Михайла Ходорковського, Дмитра Гудкова, Гаррі Каспарова та Юлію Навальну.

Коментуючи рішення не запрошувати Росію на цю конференцію, Гойсґен зазначив, що воно далося організаторам нелегко. "Можна запросити представників Росії, коли є надія - або хоча б її зачатки - на те, що можна наблизитися до врегулювання конфлікту шляхом переговорів. Проте висловлювання (президента РФ. - Ред.) Володимира Путіна не дають жодного простору для руху", - заявив він.

Мюнхенська конференція була заснована в 1962 році як "засідання представників оборонних відомств" країн - членів Північноатлантичного альянсу (НАТО). З кінця 1990-х років у ній беруть участь політики та військові із держав Центральної та Східної Європи. На самому форумі не ухвалюються рішення, але на полях традиційно відбуваються двосторонні зустрічі.

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