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Голова Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсґен
Глава Мюнхенської безпекової конференції Крістоф ГойсґенФото: Richard Walker/DW
ПолітикаНімеччина

Глава Мюнхенської конференції: РФ потрібна "депутінізація"

Олександра Іванова | Степан Смишляєв
16 лютого 2023 р.

Росія зараз "повністю орієнтована" на Володимира Путіна та його дезінформацію, вважає Крістоф Гойсґен. Однак, на його переконання, західним країнам потрібно бути готовими вибудовувати стосунки з РФ після Путіна.

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Напередодні відкриття Мюнхенської безпекової конференції, яка розпочнеться 17 лютого і триватиме до 19 лютого, очільник форуму Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen) заявив, що для відновлення німецько-російських стосунків необхідна "депутінізація" Росії.

"Ми бачимо, наскільки систематично працює путінська дезінформація про цю агресивну війну в його власній країні, як він маніпулює громадськістю. Він хоче, щоби люди повірили його наративу про напад Заходу на Росію та про те, що нацисти знову нападають на неї. Я назвав це депутінізацією, яка необхідна і яка буде нелегкою", - сказав він в інтерв'ю групі видань Redaktions Netzwerk Deutschland (RND) 15 лютого.

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Вираз "депутінізація", як зазначають німецькі ЗМІ, нагадує "денацифікацію" - один із напрямків розвитку Німеччини після Другої світової війни, що зараз активно використовується російською пропагандою в контексті так званих "цілей" війни проти України.

"Я використовую термін "депутінізація", тому що ця країна (Росія. - Ред.) - повністю орієнтована на (президента РФ Володимира. - Ред.) Путіна. Він - правитель, який приймає всі рішення, а також визначає, що транслюють у російських ЗМІ. Я хочу чітко відобразити цей масштаб", - пояснив Гойсґен.

Уточнивши, що проєкт "Північний потік-2" був помилкою, глава Мюнхенської конференції додав, що протягом століть стосунки Німеччини та Росії були дружніми, "і це слід взяти за основу" для їхнього розвитку в майбутньому.

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Мюнхен - не місце для кремлівської пропаганди

Коментуючи рішення не запрошувати Росію на Мюнхенську конференцію цього року, Гойсґен зазначив, що вона не має перетворитися на "майданчик для кремлівської пропаганди", а офіційна позиція російських високопосадовців наразі не демонструє їхньої готовності до переговорів.

"Він (Путін. - Ред.) займає максималістську позицію, а його міністр закордонних справ Сергій Лавров, який, як завжди, приїхав би до Мюнхена, - це рупор Путіна", - пояснив глава конференції.

Гойсґен додав, що на захід запрошені кілька представників російського громадянського суспільства та росіяни, які покинули батьківщину на тлі війни РФ проти України. "Росія збережеться. Але буде Росія без Путіна. Ми маємо бути готовими до цього. Ми хочемо й надалі співпрацювати з Росією. Як сказав підприємець Михайло Ходорковський, якого звільнили з в'язниці в Росії за допомогою Німеччини, Путін забув одне - що він смертний", - зауважив голова конференції.

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