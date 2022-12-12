Зеленський: Коли Путін помре - війна закінчиться

Президент України сумнівається, що російський лідер наважиться застосувати ядерну зброю - через страх смерті. Водночас саме смерть Путіна може припинити війну, сказав Зеленський у ток-шоу Девіда Леттермана на Нетфлікс.

Ймовірна смерть президента Росії Володимира Путіна змусить Москву припинити війну проти Києва, сказав президент України Володимир Зеленський в ток-шоу Девіда Леттермана "Мій наступний гість не потребує представлення", яке вийшло на стримінговій платформі Netflix у понеділок, 12 грудня.

Саму програму записали ще в жовтні. Зеленський і Леттерман спілкувалися на закритій для пасажирів станції метро "Майдан Незалежності".

Під час інтерв'ю американський ведучий поцікавився, чи продовжиться війна, "якщо Путін застудиться та помре, або випадково випаде з вікна і помре". Зеленський відповів: "Не буде війни. Авторитарний режим - страшний. Тому що не може все залежати від однієї людини. Коли така людина йде, інституції зупиняються. Такий час був у Радянському Союзі. Зупинилось все. Якщо його не буде, то їм буде складно. Вони займатимуться внутрішньою політикою, а не зовнішньою".

Путін боїться смерті

Президент України зауважив, що російський лідер бережеться від ризиків для життя та хвороб і тому "навіть сидить за довгим столом". "Це говорить про те, що він боїться смерті і любить життя. Тож, я не впевнений, що він готовий застосувати ядерну зброю. Тому що він розуміє, що якщо він застосує, то наступні кроки можуть бути від будь-якої держави саме до нього", - переконаний Зеленський.

Путін на зустрічі за своїм міністром оборони та начальником генштабу Фото: Alexei Nikolsky/imago images/ITAR-TASS

При цьому він визнає, що Путіну вірять багато росіян, але багато з них живуть в інформаційній бульбашці та бояться стикнутися з реальністю. "Це, знаєте, як закрити вікно і заховатись від війни. Боягузтво", - вважає український лідер.

Тим часом сама Росія опинилася в ізоляції не лише в політичній, але й в спортивній, культурній та інших сферах, зауважив Зеленський, додавши, що усвідомлення власної ізоляції також має підштовхнути росіян боротися за демократію.

Коли закінчиться війна

Президент України наголосив: на сьогодні ніхто не зможе точно сказати, скільки ще триватиме агресія Москви проти Києва. "Я відповідальна людина, я розумію, що це значить для людей - почути, коли закінчиться війна. Тому що це головне питання. Я не граю з такими речами", - цитує Зеленського Liga.

Водночас він зауважив, що строки закінчення війни залежать в тому числі і від підтримки, яку надаватимуть Україні партнери, зокрема США, і щоби війна "була коротшою - потужніша допомога потрібна".

При цьому Зеленський підкреслив: війна не повинна перейти у стадію замороженого конфлікту, вона завершиться тільки тоді, "коли вся наша земля буде деокупована".

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НАТО ще не під'їхало

Президент України також розповів Леттерману анекдот "на злобу дня" про війну, Росію та Організацію Північноатлантичного договору (НАТО). В ньому один одеський єврей розповідає іншому про перебіг війни і про те, як російська пропаганда представляє її протистоянням з Альянсом:

- Росія воює з НАТО.

- І як?

- 70 тисяч російських військових вбиті. Витратили майже всі ракети. Багато техніки поламаної, підірваної. Така ситуація.

- А що НАТО?

- А що НАТО? НАТО ще не під'їхало.

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