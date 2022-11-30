BCS форум у Берліні: Росія не ризикне атакувати НАТО

Війна Росії проти України стала головною темою Берлінської конференції з безпеки (BCS), що проходить у столиці Німеччини. Найцікавіше про перебіг дискусій - у DW.

У німецькій столиці в середу, 30 листопада, розпочала роботу дводенна Берлінська конференція з безпеки (Berlin Security Conference, BSC). Її головна відмінність від однойменного мюнхенського форуму - трохи нижчий рівень учасників та більш прикладний характер. Серед гостей та учасників переважають військові, експерти та представники військово-промислових комплексів різних країн, продукція яких рясно представлена ​​у фойє конференції.

Як Росія з партнера стала загрозою

Першими на конференції виступили статссекретар МЗС Німеччини Тобіас Лінднер (Tobias Lindner) та його колега з Норвегії Айвін Вад Петерссон. Норвегія цього року - партнерка BSC. Конференція, що існує з 2001 року, партнерів почала запрошувати з 2012-го. І першою тоді була Росія.

Тобіас Лінднер Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Тепер Росія не партнер у питаннях забезпечення європейської безпеки, а загроза їй. Про це і говорили учасники, які виступали як на пленарному засіданні конференції, так і в робочих групах. У зв'язку з цим обговорювалася необхідність перелаштування донедавна стабільної архітектури безпеки в Європі, яка сформувалася після закінчення "холодної війни", з урахуванням чинника російської агресії проти України.

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ВПК Євросоюзу переходить у кризовий режим

Джованні Соккодато з великого італійського військово-промислового холдингу Leonardo (у минулому Finmeccanica) ратував за консолідацію профільних фірм європейських країн для того, щоб швидше та ефективніше виконувати державні замовлення, що зростають на тлі війни Росії з Україною.

З продукцією ВПК різних країн можна було ознайомитись у фойє конференції Фото: Nikita Jolkver/DW

"Промисловість має навчитися швидше постачати товари, швидше заповнювати арсенали, - зазначив Соккодато. - Ми маємо перевести індустрію мирного часу в індустрію, готову до криз та конфліктів". З конкретних пропозицій він виступив із ініціативою створення сучасної колективної системи раннього попередження на випадок повітряної атаки на одну із країн Європейського Союзу.

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"Миру в Європі більше немає"

На панельній дискусії, присвяченій новій, четвертій стратегічній концепції НАТО, схваленій на мадридському саміті Альянсу, Тобіас Лінднер нагадав, що в попередньому такому документі в НАТО ще виходили зі сталого миру в Європі, намагалися налагодити партнерство з Росією, інтегрувати її в європейську архітектуру безпеки. "Головна відмінність нової концепції, - констатував Лінднер, - полягає в тому, що миру в Європі більше немає".

Міхаель Ґалер Фото: DW

"Росія є найбільшою загрозою для НАТО в Європі, - заявив депутат Європарламенту, німецький консерватор Міхаель Ґалер (Michael Gahler). - І якщо раніше в Брюсселі існували наче два світи - світ НАТО і світ ЄС, то зараз ці два світи сплавилися в єдине ціле, є розуміння необхідності взаємодії цих двох організмів. Євросоюз, за ​​його словами, має бути в змозі діяти і самостійно, незважаючи на НАТО, наприклад, якщо у Північноатлантичному альянсі немає консенсусу з того чи іншого питання.

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Росія програє війну, але залишиться небезпечною

Айвін Вад Петерссон нагадав про те, що у стратегічній концепції НАТО Україна названа країною, надзвичайно важливою для європейської території: "НАТО не надає безпосередньої військової допомоги Україні, але союзники з Альянсу дуже тісно взаємодіють з цього питання одне з одним. Важливо робити це й надалі. Не можна допустити, щоб Росія здобула перемогу у цій війні проти України".

Помічник міністра оборони США у справах міжнародної безпеки Селеста Валландер, у свою чергу, звернула увагу на здатність НАТО до стримування: "Ми знаємо, яким має бути переконливе стримування, ми робимо це день у день в НАТО, і Росія з лютого цього року так і не ризикнула вчинити напад на територію Альянсу, незважаючи на активну підтримку, яку надають Україні його члени. Тому що в Москві, вела вона далі, знають про п'яту статтю Північноатлантичного договору, про військові можливості НАТО і готовність їх застосувати.

Валландер впевнена, що у недалекому майбутньому світ стане свідком військової поразки Росії в Україні. У самій же РФ вторгнення до сусідньої країни, за її прогнозом, буде визнано стратегічною помилкою: "Росія стане слабшою, слабшою і з погляду промислової бази, але НАТО треба бути напоготові, оскільки Росія залишиться небезпечною. Вона була і в минулому небезпечною".