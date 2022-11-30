BCS форум у Берліні: Росія не ризикне атакувати НАТО
Микита Жолквер
3 год. тому
Війна Росії проти України стала головною темою Берлінської конференції з безпеки (BCS), що проходить у столиці Німеччини. Найцікавіше про перебіг дискусій - у DW.
https://p.dw.com/p/4KJ2n
Реклама
У німецькій столиці в середу, 30 листопада, розпочала роботу дводенна Берлінська конференція з безпеки (Berlin Security Conference, BSC). Її головна відмінність від однойменного мюнхенського форуму - трохи нижчий рівень учасників та більш прикладний характер. Серед гостей та учасників переважають військові, експерти та представники військово-промислових комплексів різних країн, продукція яких рясно представлена у фойє конференції.
Як Росія з партнера стала загрозою
Першими на конференції виступили статссекретар МЗС Німеччини Тобіас Лінднер (Tobias Lindner) та його колега з Норвегії Айвін Вад Петерссон. Норвегія цього року - партнерка BSC. Конференція, що існує з 2001 року, партнерів почала запрошувати з 2012-го. І першою тоді була Росія.
Тепер Росія не партнер у питаннях забезпечення європейської безпеки, а загроза їй. Про це і говорили учасники, які виступали як на пленарному засіданні конференції, так і в робочих групах. У зв'язку з цим обговорювалася необхідність перелаштування донедавна стабільної архітектури безпеки в Європі, яка сформувалася після закінчення "холодної війни", з урахуванням чинника російської агресії проти України.
Джованні Соккодато з великого італійського військово-промислового холдингу Leonardo (у минулому Finmeccanica) ратував за консолідацію профільних фірм європейських країн для того, щоб швидше та ефективніше виконувати державні замовлення, що зростають на тлі війни Росії з Україною.
"Промисловість має навчитися швидше постачати товари, швидше заповнювати арсенали, - зазначив Соккодато. - Ми маємо перевести індустрію мирного часу в індустрію, готову до криз та конфліктів". З конкретних пропозицій він виступив із ініціативою створення сучасної колективної системи раннього попередження на випадок повітряної атаки на одну із країн Європейського Союзу.
На панельній дискусії, присвяченій новій, четвертій стратегічній концепції НАТО, схваленій на мадридському саміті Альянсу, Тобіас Лінднер нагадав, що в попередньому такому документі в НАТО ще виходили зі сталого миру в Європі, намагалися налагодити партнерство з Росією, інтегрувати її в європейську архітектуру безпеки. "Головна відмінність нової концепції, - констатував Лінднер, - полягає в тому, що миру в Європі більше немає".
"Росія є найбільшою загрозою для НАТО в Європі, - заявив депутат Європарламенту, німецький консерватор Міхаель Ґалер (Michael Gahler). - І якщо раніше в Брюсселі існували наче два світи - світ НАТО і світ ЄС, то зараз ці два світи сплавилися в єдине ціле, є розуміння необхідності взаємодії цих двох організмів. Євросоюз, за його словами, має бути в змозі діяти і самостійно, незважаючи на НАТО, наприклад, якщо у Північноатлантичному альянсі немає консенсусу з того чи іншого питання.
Айвін Вад Петерссон нагадав про те, що у стратегічній концепції НАТО Україна названа країною, надзвичайно важливою для європейської території: "НАТО не надає безпосередньої військової допомоги Україні, але союзники з Альянсу дуже тісно взаємодіють з цього питання одне з одним. Важливо робити це й надалі. Не можна допустити, щоб Росія здобула перемогу у цій війні проти України".
Помічник міністра оборони США у справах міжнародної безпеки Селеста Валландер, у свою чергу, звернула увагу на здатність НАТО до стримування: "Ми знаємо, яким має бути переконливе стримування, ми робимо це день у день в НАТО, і Росія з лютого цього року так і не ризикнула вчинити напад на територію Альянсу, незважаючи на активну підтримку, яку надають Україні його члени. Тому що в Москві, вела вона далі, знають про п'яту статтю Північноатлантичного договору, про військові можливості НАТО і готовність їх застосувати.
Валландер впевнена, що у недалекому майбутньому світ стане свідком військової поразки Росії в Україні. У самій же РФ вторгнення до сусідньої країни, за її прогнозом, буде визнано стратегічною помилкою: "Росія стане слабшою, слабшою і з погляду промислової бази, але НАТО треба бути напоготові, оскільки Росія залишиться небезпечною. Вона була і в минулому небезпечною".
Перспективи переговорів України з РФ: що кажуть німці?