"Укроборонпром" вироблятиме зброю спільно з країнами НАТО

Спільне виробництво та розробка важкого озброєння передбачається щонайменше з шістьма країнами-членами Альянсу, кажуть у держконцерні "Укроборонпром".

Державний концерн "Укроборонпром" повідомив про інтеграцію в оборонно-промисловий комплекс країн Північноатлантичного альянсу (НАТО). Згідно з повідомленням від 18 листопада, "Укроборонпром" спільно вироблятиме та розроблятиме важке озброєння та військову техніку щонайменше з шістьма країнами-членами Альянсу.

Серед таких країн, зокрема, Польща, Чехія, Франція, Данія та ще кілька, "укладені угоди з якими не передбачають розголошення будь-яких даних", зазначають у пресслужбі держконцерну.

Йдеться про створення спільних оборонних підприємств, ліній виробництва боєприпасів замкнутого циклу, спільне виробництво бронетехніки та реактивних систем залпового вогню, спільну розробку нових високотехнологічних зразків озброєння.

Як приклад успішності такої співпраці в "Укроборонпромі" назвали налагоджене виробництво боєприпасів калібру 122 та 152 міліметрів, а також мін калібру 120-мм. "Засоби ураження пройшли успішні випробування та виготовляються за технологією НАТО. Вже не перший місяць. Розосереджено на різних потужностях, в тому числі країн-партнерів. Боєприпаси, вироблені "Укроборонпромом", мають зменшити залежність української артилерії від постачань з-за кордону, де запаси снарядів і мін радянських калібрів поступово вичерпуються", - пояснили в держконцерні.

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Резніков: Потреби ЗСУ в шоломах і бронежилетах Україна покриватиме сама

Того ж дня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наступного року Україна буде здатна самостійно забезпечити всі потреби Збройних сил у бронежилетах і шоломах. За його словами, український бізнес здатен практично самостійно виготовляти шоломи та бронежилети, які відповідають четвертому та шостому класу захисту за стандартами НАТО.

Крім того, він нагадав, що українські виробники розробили бронежилет спеціально для жінок. "Йому немає аналогів. Після завершення циклу випробувань він піде у війська", - написав Резніков у Facebook.

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