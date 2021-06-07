Верховна Рада підтримала реформу концерну "Укроборонпром"

Верховна Рада України в вівторок, 13 липня, підтримала реорганізацію концерну "Укроборонпром". За ухвалення законопроєкту № 3822 в цілому проголосували 256 депутатів за мінімально необхідних 226. Державне унітарне комерційне підприємство стане акціонерним товариством, 100 відсотків акцій якого належатимуть державі.

"Реформа передбачає перетворення державних і казенних оборонних підприємств, що входять до складу "Укроборонпрому", на господарські товариства, які є гнучкими за своєю організаційно-правовою формою. При цьому єдиним власником (акціонером) перетворених підприємств державного ОПК буде держава в особі Кабінету Міністрів України", - ідеться в повідомленні "Укроборонпрому", яке цитують "Українські новини".

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Господарські товариства згрупують у науково-виробничі об'єднання за галузевим принципом: бронетехніка, радарні системи, високоточне озброєння і боєприпаси, морські системи, авіаремонт і спецекспортери.

Вертикально інтегрована модель управління дозволить структурно перезавантажити 118 розрізнених підприємств "Укроборонпрому", 21 із яких розташовані на тимчасово окупованих територіях. Закон запровадить "сучасну модель корпоративного управління на перетворених підприємствах - учасниках концерну, яка покликана убезпечити їх від корупційних ризиків, конфлікту інтересів і прямого політичного впливу" і залучати прямі, зокрема іноземні, інвестиції, йдеться в повідомленні.

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