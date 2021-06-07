 Верховна Рада підтримала реформу концерну ″Укроборонпром″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.07.2021

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Новини

Верховна Рада підтримала реформу концерну "Укроборонпром"

"Укроборонпром" перетворять на акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого належатимуть державі. 118 підприємств концерну планують структурно перезавантажити, щоб залучати інвестиції.

Укроборонпром перетворять на акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого належатимуть державі

Верховна Рада України в вівторок, 13 липня, підтримала реорганізацію концерну "Укроборонпром". За ухвалення законопроєкту № 3822 в цілому проголосували 256 депутатів за мінімально необхідних 226. Державне унітарне комерційне підприємство стане акціонерним товариством, 100 відсотків акцій якого належатимуть державі.

"Реформа передбачає перетворення державних і казенних оборонних підприємств, що входять до складу "Укроборонпрому", на господарські товариства, які є гнучкими за своєю організаційно-правовою формою. При цьому єдиним власником (акціонером) перетворених підприємств державного ОПК буде держава в особі Кабінету Міністрів України", - ідеться в повідомленні "Укроборонпрому", яке цитують "Українські новини".

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Господарські товариства згрупують у науково-виробничі об'єднання за галузевим принципом: бронетехніка, радарні системи, високоточне озброєння і боєприпаси, морські системи, авіаремонт і спецекспортери.

Вертикально інтегрована модель управління дозволить структурно перезавантажити 118 розрізнених підприємств "Укроборонпрому", 21 із яких розташовані на тимчасово окупованих територіях. Закон запровадить "сучасну модель корпоративного управління на перетворених підприємствах - учасниках концерну, яка покликана убезпечити їх від корупційних ризиків, конфлікту інтересів і прямого політичного впливу" і залучати прямі, зокрема  іноземні, інвестиції, йдеться в повідомленні.

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