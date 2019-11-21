"Укроборонпром" скоротив Мустафу Найєма

Державний концерн (ДК) "Укроборонпром" провів реорганізацію та оптимізацію, внаслідок чого заступник генерального директора з управління активами Мустафа Найєм потрапив під скорочення, повідоммла пресслужба концерну в четвер, 29 квітня.

"З метою оптимізації організаційної структури концерну посаду заступника генерального директора з активів буде ліквідовано. Загалом штат "Укроборонпрому" буде оптимізовано на 10 відсотків", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому в соцмережі Facebook.

Сам Найєм заявив про те, що про скорочення його не попередили. "Після чергової реорганізації мою посаду скоротили. Без пояснень. Не приховуватиму, для мене це рішення було несподіваним. Втім, наша співпраця з концерном на цьому етапі закінчується. З поваги до всієї команди цей допис буде моїм єдиним публічним коментарем щодо цього", - зазначив Найєм.

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Він наголосив, що йому разом із командою "вдалося витягти концерн із багаторічної репутаційної ями, розблокувати частину мертвих контрактів і розгорнути велику реформу на всіх фронтах". Він додав, що предметом його особливої гордості є "перша в історії концерну інвентаризація всіх об'єктів права інтелектуальної власності".

Нагадаємо, що народний депутат України VIII скликання Мустафа Найєм був призначений на посаду заступника генерального директора державного концерну "Укроборонпром" у листопаді 2019 року.