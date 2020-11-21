 РФ запровадила санкції щодо ″Укроборонпрому″, ″Центренерго″ та ″Укрспецекспорту″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.02.2021

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РФ запровадила санкції щодо "Укроборонпрому", "Центренерго" та "Укрспецекспорту"

Росія розширила санкції щодо України і додала до списку підсанкційних компаній, зокрема, "Центренерго", "Укроборонпром" та "Укрспецекспорт".

Росія запровадила санкції проти Центренерго, Укроборонпрому та Укрспецекспорту

Росія розширила санкції щодо України і додала до списку підсанкційних компаній, зокрема, державну енергогенеруючу компанію "Центренерго", державний концерн "Укроборонпром", а також державну компанію з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт", що входить до складу концерну.

Про це у понеділок, 15 лютого, повідомляє агенція "Українські новини" з посиланням на постанову уряду РФ № 153 від 11 лютого. Загалом цією постановою Росія розширила список санкцій з 68 до 84 українських юридичних осіб. Також санкції були запроваджені щодо ПАТ "Полтавський автоагрегатний завод", ТОВ "Перша логістична компанія", ПрАТ "Страхова група" ТАС " тощо.

Санкції передбачають блокування і заморожування безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії і заборону на перерахування коштів і виведення капіталу за межі її території.

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Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що до санкційного списку потрапила також низка одеських підприємств: "Донмар", "Краншип", "Трансшип" та дві "дочки" останнього - "Трансшип Балк" та "Трансшип Сервіс", які спеціалізуються на водному транспорті.

Нагадаємо, Росія запровадила економічні санкції щодо українських фізичних і юридичних осіб у жовтні 2018 року. Російський уряд зробив це на виконання указу президента РФ Володимира Путіна. Загалом до початкового варіанту санкційного списку потрапило 322 українських громадянина та 68 компаній. Згодом цей перелік змінювався. У МЗС України відреагували на запроваджені Росією санкції щодо українських громадян і компаній, назвавши їх "продовженням агресії". У ЄС, своєю чергою, назвали обмежувальні заходи РФ необґрунтованими.

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