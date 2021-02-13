 Росія розширила санкції проти українських підприємств | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.02.2021

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Росія розширила санкції проти українських підприємств

Уряд Росії додав дев'ять українських компаній до санкційного списку, затвердженого Володимиром Путіним у 2018 році.

Башти Кремля та Храм Василя Блаженного у центрі Москви (архівне фото)

У Москві вирішили розширити санкції проти низки українських компаній

Російський уряд на дев'ять позицій розширив перелік українських компаній, які потрапляють під російські економічні санкції. Про це йдеться в постанові уряду Росії, оприлюдненій у п'ятницю, 12 лютого.

Таким чином загальний перелік компаній, на які були накладені санкції Кремля за "недружні дії щодо громадян і юридичних осіб РФ", розширився до 84 позицій.

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Під санкціями РФ - компанія, яка піднімала танкер Delfi

Згідно з документом, до санкційного списку потрапила низка одеських підприємств: "Донмар", "Краншип", "Трансшип" та дві "дочки" останнього - "Трансшип Балк" та "Трансшип Сервіс", які спеціалізуються на водному транспорті. При цьому компанія "Краншип" відома тим, що займалася евакуацією танкера Delfi з одеського пляжу "Дельфін" восени минулого року.

Окрім цього, до переліку були внесені дві компанії з Дніпра: "Максима Метал Сервіс", що займається торгівлею металами та металевими рудами, і "Солар стальконструкція", яка спеціалізується на виробництві металевих будівельних конструкцій. Також санкції були накладені на "Полтавський автоагрегатний завод" і зареєстроване у Панамі підприємство Kirgan Holding S.A.

Санкції запроваджені указом Путіна

Росія запровадила економічні санкції проти українських фізичних і юридичних осіб у жовтні 2018 року. Російський уряд зробив це на виконання указу президента РФ Володимира Путіна. Загалом до початкового варіанту санкційного списку потрапило 322 українських громадянина та 68 компаній. Згодом це перелік змінювався, зокрема, кількість компаній у ньому зросла до 75.

У МЗС України відреагували на запроваджені Росією санкції щодо українських громадян і компаній, назвавши їх "продовженням агресії". У ЄС, своєю чергою, назвали обмежувальні заходи РФ необґрунтованими.

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