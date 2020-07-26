Врятувати одеське узбережжя від танкера Delfi: місія нездійсненна?

Днямидруга спроба власника підняти з мілини танкер Delfi, який знаходиться на одеському узбережжі з осені минулого року, завершилася невдачею. Тепер операцію по підйому Delfi взяло на себе держпідприємство АМПУ, яке вже оголосило тендер на 25 мільйонів гривень. Тим часом проблему із затонулим танкером визнано надзвичайною ситуацією через витік нафтопродуктів. Які наслідки для екології несе ця ситуація та хто заплатить за підйом танкеру, з'ясовувала DW.

Операція в руках держави

Прибрати судно від берега повинен був власник до 31 березня, однак не зробив цього. У квітні одеська влада пообіцяла забрати танкер до 25 червня. Проте ці обіцянки також не були виконані. На початку липня оглянув місце аварії судна президент України Володимир Зеленський, який назвав нову дату - 20 липня. Зрештою, спроби підняти танкер здійснили 18 та 24 липня, але через обрив троса вони зазнали невдачі.

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Тепер власник судна відмовиться від прав власності, і цим питанням займеться державна Адміністрація морських портів (АМПУ), повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій. Це стало можливим завдяки визнанню проблеми із затонулим танкером надзвичайною ситуацією місцевого рівня. За даними АМПУ, власнику затонулого майна, яке не становить загрози, дається час на його підйом. Але, якщо майно становить небезпеку, то адміністрація порту має право за рахунок власника вжити необхідних заходів щодо його негайного підняття.

Екологічні наслідки

Від початку аварії вміст нафтопродуктів у морській воді неодноразово перевищував гранично допустиму норму. За попереднім розрахунком, екологічна шкода, завдана забрудненнями, становить 15 тисяч доларів, повідомила DW голова Держекоінспекції Андрій Мальований. Остаточний же розрахунок буде можливий тільки після завершення операції з підйому судна. А загроза подальшого забруднення дуже висока, так як залишок нафтопродуктів в резервуарах складає близько 10 тонн, зазначив DW керівник громадської організації "Зелений лист" Владислав Белінський. "На борту цього судна містяться 13 ізольованих резервуарів, які призначені для перевезення твердого (мазут) та дизельного палива, а також олив", - сказав він DW.

Коли фахівці почали працювати над підняттям судна, рівень забруднення збільшився

Після початку робіт із підняття судна забруднення збільшилося, але про його масштаб наразі важко сказати, зауважив Белінський. Експерт підкреслив, що тонна розлитих нафтопродуктів забруднює близько 20 квадратних кілометрів акваторії. "Від цього передусім страждають птахи та прибережні гідробіонти (організми, що живуть у воді). А також біоцинози (сукупність рослин, тварин, грибів і мікроорганізмів, що заселяють певну ділянку суші). Велика кількість мікроорганізмів гине через нафтову плівку, яка не пропускає повітря", - розповів він. Відбувається забруднення і повітря, переконує Белінський. "Наразі всі резервуари відкриті і температура нагріву висока. Тому спостерігається випаровування нафтопродуктів", - зазначив експерт.

Затонулий танкер з суперечливою репутацією

Танкер Delfi затонув у ніч на 22 листопада минулого року. Через шторм судно втратило якір і почало дводенний дрейф, опинившись зрештою на мілині поблизу одеського пляжу "Дельфін".

На початку цього року стало детальніше відомо про причини, які призвели до аварії. За даними розслідування Державної служби морського та річкового транспорту України, основними факторами стали порушення з боку судновласника і капітана танкеру. "Судно було укомплектовано екіпажем з порушенням вимог Суднового міжнародного свідоцтва, яким передбачено мінімальний склад екіпажу п'ять людей. Екіпаж складався з трьох осіб - громадян України", - йдеться в акті розслідування. Крім тго, судновласником не було впроваджено систему управління безпекою, не забезпечено належне постачання судна паливно-мастильними матеріалами та не відпрацьовано екіпажем дії в аварійній ситуації, зазначено в акті розслідування.

У Молдові, під чиїм прапором працювало судно, сказали, що танкера Delfi з 2018 року немає в реєстрі

Більше того, Держслужба морського транспорту виявила порушення українського та міжнародного законодавства. Так, за документами, затонуле судно належить британській фірмі MISTER DRAKE PC і йшло під прапором Молдови. Але морська адміністрація цієї країни заявила, що виключила Delfi з реєстру ще у 2018 році. Ододес*еолнак і це ще не все. "За інформацією СБУ, танкер може бути причетний до протиправного переміщення паливно-мастильних матеріалів з ухиленням від сплати податків. Проте заходи Держприкордонною службою щодо затримки судна не проводилися", - йдеться в розслідуванні. Редакція DW направила запит до СБУ щодо ходу розслідування, проте відповіді на момент публікації не отримала.

Мільйонний тендер

АМПУ вже оголосила тендер на роботи з евакуації аварійного танкера з очікуваною вартістю майже 25 мільйонів гривень, визначивши 5 жовтня датою проведення конкурсу. Однак, за словами Криклія, рішення про визнання надзвичайної ситуації дозволить провести тендер раніше. Наразі вирішується питання, яким способом будуть прибирати Delfi - за допомогою підйому з подальшим буксируванням в порт або розрізання на місці катастрофи і вивезення частинами, пояснив виконувач обов'язків директора АМПУ Олександр Голодницький. За його словами, ризики врахують під час укладання договору з потенційним підрядником.

Сума 25 мільйонів гривень, яка була заявлена ​​під час оголошення тендеру, ґрунтується на підставі комерційних запитів "шести або семи компаній", до яких звернулася Одеська філія АМПУ, зазначив Голодницький. Утім, є пропозиції набагато дешевші, зауважив Белінський. "Я точно знаю, що профільні компанії пропонували здійснити підйом судна безпечним способом для навколишнього середовища за чотири-п'ять мільйонів гривень. Зокрема, поставити його на кіль. Ці пропозиції є і зараз", - сказав він. Якою б не була сума після завершення тендер, вартість робіт та завдані збитки відшкодує судновласник, запевнив голова Одеської обласної державної адміністрації ОДА Максим Куций.