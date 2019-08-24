"Укроборонпром" підписав в ОАЕ угоди на понад мільярд доларів - ОП

Керівництво українського державного концерну "Укроборонпром" і керівництво компаній Tawazun Economic Council і EDGE Group підписали в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) угоди про розширення військово-технічної співпраці. Про це в неділю, 14 лютого, повідомляється на сайті президента України Володимира Зеленського, який нині перебуває з візитом в ОАЕ.

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"У рамках офіційного візиту президента України Володимира Зеленського в Об'єднані Арабські Емірати генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв підписав угоди і договори з Tawazun Economic Council і EDGE Group про розширення військово-технічного співробітництва на загальну суму понад один мільярд доларів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що угода з EDGE про військове та технічне співробітництво дозволить обмінюватися і розвивати передові технології. Водночас про подробиці угоди не повідомляється. Гендиректор EDGE Фейсал Аль Баннаї заявив, що "в захваті від можливостей, які відкриваються для ОАЕ і України щодо співпраці, обміну та отримання взаємної вигоди від військового і технічного потенціалу двох країн", - цитує сайт українського президента.

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Нагадаємо, згідно з опублікованим у грудні 2020 року рейтингом Стокгольмського інституту з вивчення проблем миру (SIPRI) за 2019 рік, компанія EDGE вперше увійшла в список 25 найбільших гравців на ринку озброєнь. За оцінкою експертів SIPRI, вона продала зброї на 4,75 мільярда доларів.

Україна й ОАЕ підписали низку угод

Крім того, Україна і Об'єднані Арабські Емірати підписали угоду про співпрацю в сфері боротьби зі злочинністю і тероризмом, а також меморандум про взаєморозуміння про взаємне визнання посвідчень водія, зазначається на сайті українського президента.