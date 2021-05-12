Милованова обрали головою наглядової ради "Укроборонпрому"

Колишній міністр економіки, торгівлі та сільського господарства України, а нині - позаштатний радник керівника Офісу президента України Тимофій Милованов став головою наглядової ради державного концерну "Укроборонпром". Про це Милованов написав у Facebook у середу, 2 червня.

"Вчора (1 червня. - Ред.) було перше засідання оновленої наглядової ради "Укроборонпрому". На ньому мене обрали головою (наглядової ради. - Ред.)", - повідомив він.

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У повідомленні пресслужби "Укроборонпрому" зазначається, що наглядова рада представлена п'ятьма членами. До повноважень наглядової ради "Укроборонпрому" належить, зокрема, затвердження стратегії розвитку та напрямів діяльності концерну, а також здійснення контролю за виконанням концерном та його учасниками покладених на них завдань у сфері оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва.

Виступаючи на засіданні наглядової ради, Милованов висловив впевненість, що реформа концерну "автоматично відкриє доступ до капіталу, інвестицій та міжнародного трансферу технологій". "Ми не маємо права не скористатися шансом на фінансово-економічне оздоровлення підприємств "Укроборонпрому", якщо корпоратизація у перспективі дозволить оснастити нашу армію новітніми високотехнологічними та наукоємкими зразками озброєння та військової техніки", - наголосив Милованов, цитує пресслужба концерну.

Зеленський увів Милованова до наглядової ради

Членом наглядової ради "Укроборонпрому" Милованов став зовсім недавно: 21 травня президент України Володимир Зеленський ввів його до складу ради.

До цього призначення Милованов був позаштатним радником голови Офісу президента України Андрія Єрмака та виконував обов'язки генерального директора державного підприємства "Національний фонд інвестицій України". З серпня 2019 року до березня 2020 року він очолював міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства України, а до цього був членом ради Національного банку України (НБУ).

Звільнення Найєма з "Укроборонпрому"

29 квітня стало відомо, що з посади заступника генерального директора концерну з управління активами скоротили Мустафу Найєма. У пресслужбі "Укроборонпрому" заявили, що він потрапив під скорочення внаслідок "реорганізації та оптимізації". Сам Найєм заявив про те, що про скорочення його не попередили. Його призначили на цю посаду у листопаді 2019 року.

А у грудні 2020 року на посаду голови концерну було призначено колишнього голову Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Гусєва. Він заявив про плани ліквідації "Укроборонпрому" вже у 2021 році і перетворення його в холдинги під двома зонтичними холдингами - "Оборонні системи України" й "Аерокосмічні системи".