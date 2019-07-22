 Новий голова ″Укроборонпрому″ підтвердив наміри ліквідувати концерн | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.12.2020

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Новини

Новий голова "Укроборонпрому" підтвердив наміри ліквідувати концерн

За словами новопризначеного гендиректора держконцерну, президент Зеленський підтримав ідею ліквідації "Укроборонпрому".

Голова Укроборонпрому повідомив про наміри ліквідувати концерн у 2021 році

Голова "Укроборонпрому" повідомив про наміри ліквідувати концерн у 2021 році

Новий генеральний директор держконцерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв, призначений на цю посаду у четвер, 3 грудня, заявив про підтримку президентом України Володимиром Зеленським пропозиції провести окреме засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України, присвячене трансформації "Укроборонпрому" та оборонно-промислового комплексу (ОПК) загалом.

"Планується, що у 2021 році "Укроборонпром" припинить своє існування... Моя пропозиція, щоб "дорожню карту" трансформації "Укроборонпрому" розглянула РНБО на засіданні, за результатами якого чітко затвердити етапи, очікувані результати та відповідальних за той чи інший етап", - сказав він у четвер, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

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Новопризначений голова держконцерну підтримав озвучену раніше концепцію трансформації "Укроборонпрому" в холдинги під двома зонтичними холдингами - "Оборонні системи України" й "Аерокосмічні системи".

"Укроборонпром" повідомляє про обшуки СБУ

У день призначення нового генерального директора "Укроборонпрому" Юрія Гусєва на сторінці держконцерну у Facebook з'явилося повідомлення, що співробітники Служби безпеки України проводять обшуки в приміщеннях "Укроборонпрому" і компанії "Укрспецекспорт", яка входить до складу концерну.

"Обшуки пов'язані з виконанням зовнішньоекономічних контрактів і проводяться на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва. "Укроборонпром" та "Укрспецекспорт" забезпечують максимальне сприяння правоохоронцям і надають усю інформацію та документи в рамках ухвали суду. Обидві установи працюють у штатному режимі", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, 3 грудня президент України Володимир Зеленський призначив колишнього голову Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Гусєва директором державного концерну "Укроборонпром".

Держконцерн з 30 серпня 2019 року по 6 жовтня 2020 року очолював ексміністр економічного розвитку України Айварас Абромавичус. Після звільнення Абромавічуса виконувачем обов'язків гендиректора держконцерну став Ігор Фоменко, котрий обіймав посаду заступника гендиректора з виробництва "Укроборонпрому".

Дивитись відео 15:16

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DW.COM

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Володимир Зеленський призначив колишнього голову Херсонської облдержадміністрації Юрія Гусєва новим генеральним директором держконцерну "Укроборонпром".  

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