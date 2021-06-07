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Юрій Гусєв - український державний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Юрій Гусєв".
Юрій Гусєв працював на різних державних посадах, серед яких - заступник міністра оборони України (2014-2016), голова Херсонської обласної державної адміністрації (2019-2020). В грудні 2020 року Юрій Гусєв обійняв посаду генерального директора державного концерну "Укроборонпром". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.