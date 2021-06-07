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Юрій Гусєв

Юрій Гусєв - український державний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Юрій Гусєв".

Юрій Гусєв працював на різних державних посадах, серед яких - заступник міністра оборони України (2014-2016), голова Херсонської обласної державної адміністрації (2019-2020). В грудні 2020 року Юрій Гусєв обійняв посаду генерального директора державного концерну "Укроборонпром". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Голова Укроборонпрому: Україні конче необхідний патронний завод

Голова "Укроборонпрому": Україні конче необхідний патронний завод 07.06.2021

Як "Укроборонпром" планує подолати дефіцит патронів в українській армії та корупцію у власних лавах, в інтерв'ю DW розповів генеральний директор концерну Юрій Гусєв.
Реформа ОПК України: що постане на руїнах Укроборонпрому?

Реформа ОПК України: що постане на "руїнах" "Укроборонпрому"? 15.12.2020

Зі складу "Укроборонпрому" виведуть 17 підприємств, всі крім одного будуть передані до Фонду держмайна з метою подальшої приватизації. Як оглядачі оцінюють ці плани і корупційні ризики - у матеріалі DW.
Новий голова Укроборонпрому підтвердив наміри ліквідувати концерн

Новий голова "Укроборонпрому" підтвердив наміри ліквідувати концерн 03.12.2020

За словами новопризначеного гендиректора держконцерну, президент Зеленський підтримав ідею ліквідації "Укроборонпрому".
Зеленський призначив нового керівника Херсонщини

Зеленський призначив нового керівника Херсонщини 13.07.2019

Новим очільником Херсонської області став колишній заступник міністра оборони Юрій Гусєв. Раніше він планував балотуватися до парламенту від партії "Слуга народу", але відмовився від цього.