Юрій Гусєв

Реформа ОПК України: що постане на "руїнах" "Укроборонпрому"?

Зі складу "Укроборонпрому" виведуть 17 підприємств, всі крім одного будуть передані до Фонду держмайна з метою подальшої приватизації. Як оглядачі оцінюють ці плани і корупційні ризики - у матеріалі DW.