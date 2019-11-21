Зеленський звільнив Абромавичуса з посади гендиректора "Укроборонпрому"

Президент України Володимир Зеленський звільнив із посади генерального директора держконцерну "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса. Іншим своїм указом Зеленський призначив виконувачем обов'язків гендиректора концерну Ігоря Фоменка, що обіймає посаду заступника гендиректора з виробництва "Укроборонпрому". Відповідні укази Зеленський підписав у вівторок, 6 жовтня, повідомив сайт українського президента.

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Абромавичус посідав пост гендиректора "Укроборонпрому" з 30 серпня 2019 року. Раніше, в липні того самого року, він очолив наглядову раду держконцерну, до складу якої був уведений за місяць до того також указом Зеленського.

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Фоменко раніше також обіймав посаду заступника гендиректора з бронетанкової, радіолокаційної та спеціальної техніки "Укроборонпрому". Перед роботою в держкомпанії Фоменко обіймав керівні посади на Луганському патронному заводі, у холдинговій компанії АвтоКрАЗ, Corum Group та ICDI Group.

Наприкінці липня Абромавичус заявив про можливість свого відходу, пояснюючи її тим, що йшов на посаду на два-три місяці. Також він попросив Зеленського вирішити проблему із запровадженим обмеженням заробітних плат керівникам і членам наглядових рад державних підприємств сумою 47 тисяч на місяць на період карантину.

На зустрічі із Зеленським у серпні він запропонував йому кандидатуру свого наступника, але публічно не озвучив її. У вересні Абромавичус подав заяву на звільнення, нагадують "Українські новини".