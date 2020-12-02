Юрія Гусєва призначено новим керівником "Укроборонпрому"

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 532/2020 про призначення колишнього голову Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Гусєва генеральним директором державного концерну "Укроборонпром".

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"Призначити Гусєва Юрія Веніаміновича генеральним директором державного концерну "Укроборонпром", - йдеться в тексті указу від 3 грудня, опублікованому на сайті президента України.

Зеленський наголосив на важливості завершення реформи "Укроборонпрому" та налагодженні роботи підприємств оборонно-промислового комплексу, а також зазначив, що українська армія має отримувати нові сучасні види озброєнь.

"Всі корупційні схеми, які роками існували в "Укроборонпромі", мають бути ліквідовані", - цитує Зеленського пресслужба Офісу президента.

За словами Зеленського, Гусєв показав себе ефективним керівником на посаді голови Херсонської обладміністрації. Президент України сказав, що в області активно розвивалася дорожня і туристична інфраструктура, були модернізовані два контрольних пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом.

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Гусєв був головою Херсонської обладміністрації з 13 липня 2019 року. 2 грудня 2020 року Кабінет Міністрів України погодив проєкт указу президента про його звільнення у зв'язку з переходом на іншу роботу, зазначає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

"Укроборонпром" із 30 серпня 2019 року до 6 жовтня 2020 року очолював ексміністр економічного розвитку України Айварас Абромавичус. Після його звільнення виконувачем обов'язків гендиректора держконцерну став Ігор Фоменко, який був заступником гендиректора з виробництва "Укроборонпрому".