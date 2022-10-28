Виробник Bayraktar збудує завод в Україні за два роки

Завод з виробництва дронів Bayraktar з'явиться в Україні протягом двох років, заявив виконавчий директор компанії Халук Байрактар. Плани просуваються вперед попри повномасштабну війну РФ проти України, додав він.

Турецька компанія Baykar Makina планує побудувати в Україні завод з виробництва безпілотників Bayraktar протягом двох років. Про це у п'ятницю, 28 жовтня повідомляє агенція Reuters.

"Нині ми маємо архітектурний проєкт. Фаза детального проєктування завершена. І ми будемо рухатися вперед з будівництвом. Протягом двох років ми хотіли би завершити його", - сказав виконавчий директор компанії Халук Байрактар у кулуарах оборонної виставки SAHA в Стамбулі.

За його словами, плани просуваються вперед попри деякі перешкоди, створені повномасштабною війною РФ проти України. Байрактар наголосив, що його компанія планує інвестувати у розширення виробничих потужностей, які нині дозволяють випускати 20 безпілотників Bayraktar на місяць. "На 2023 рік наша мета - виробляти щонайменше 30 на місяць", - зазначив він.

Reuters звертає увагу, що Україна займає важливе місце в ланцюжку поставок Baykar, особливо для нового важкого дрона Akinci, а також швидкісного безпілотного винущувача з реактивним двигуном Kizilelma (або "Золоте яблуко"), який перебуває на стадії розробки. Він має значні переваги перед досить повільними розвідувальними та ударними дронами: зможе злітати та сідати на авіаносці з короткою злітно-посадковою смугою. Перший його політ очікується протягом найближчих місяців, а випробування планується завершити до кінця 2023 року. Обидва ці безпілотники використовують двигуни українських компаній "Мотор Січ" та "Івченко-Прогрес".

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Bayraktar для України

19 липня уряд України направив до Верховної Ради на ратифікацію угоду з Туреччиною, яка серед іншого, дозволяє побудувати в Україні завод із виробництва Bayraktar. Турецькі інвестиції за наступні 10 років мають скласти 95,5 мільйона доларів. За перші п'ять років реалізації проєкту мають бути створені 355 робочих місць.

За даними посла України в Туреччині, Baykar Makina вже створив свою компанію в Україні, і ця компанія придбала земельну ділянку.

Bayraktar у перші місяці війни набув популярності серед українців, які навіть написали про нього пісню та збирали на нього кошти для Збройних сил. Всього за три дні українці зібрали 600 мільйонів гривень на чотири Bayraktar. У компанії Baykar Makina були вражені цим і вирішили віддати три дрони безкоштовно. Подібні збори коштів проводили й у Литві та Польщі. В обох випадках компанія також віддала свої безпілотники безкоштовно.

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