За гроші на "народний Байрактар" фонд Притули купив ЗСУ доступ до супутників

Благодійний фонд українського телеведучого та волонтера Сергія Притули підписав угоду з фінською компанією ICEYE, яка надасть доступ до своїх орбітальних супутників Збройним силам України (ЗСУ). Про це у фонді та компанії повідомили 18 серпня.

Вартість угоди не розкривається, але Притула повідомив, що на придбання доступу до супутників пішли гроші, зібрані під час кампанії "Народний Байрактар". Йдеться про понад 600 мільйонів гривень (близько 16,25 мільйона євро), яких мало вистачити на чотири турецьких безпілотника.

Оскільки турецька компанія, яка виробляє дрони, вирішила подарувати Україні три з чотирьох Bayraktar, то зібрані кошти за погодженням з українським міністерством оборони вирішили витратити на купівлю права використання протягом року фінського радіолокаційного супутника.

Притула: Українці - ви космос!

"Українці, ви - космос! Ми купили супутник! Я не знаю таких випадків в історії, коли народ від старого до малого скинувся грошима і купив для своєї держави супутник. Українці, ви - сила. І наша єдність дає нам надію на перемогу", - сказав Притула.

За його словами, угода з ICEYE дозволить українській армії максимально швидко отримувати супутникові знімки високої якості, які допоможуть з оперативним плануванням операцій. "Бавовни буде багато", - наголосив він.

У компанії ICEYE повідомили, що нададуть Україні всі можливості одного зі своїх супутників з синтезованою радіолокаційною апаратурою (SAR), які вже перебувають на орбіті. Крім того, компанія дасть доступ до свого угрупування супутників, що дозволить ЗСУ отримувати радіолокаційні зображення критичних місць з високою частотою повторного відвідування.

Стратегічне командування ЗСУ високо оцінило можливості фінських супутників: "Системи SAR завдяки автоматичному розпізнаванню об'єктів із застосуванням розподіленого радіолокаційного зображення та цифрової обробки сигналів здатні бачити... через перешкоди. Тобто, грубо кажучи, не те щоб щільна хмарність, а навіть стіни будівель для цієї системи не завада".

Фінська компанія ICEYE займається виробництвом мікросупутників для дистанційного спостереження за поверхнею Землі. У пресрелізі компанії зазначається, що її супутники роблять радіолокаційні знімки поверхні Землі в будь-який час доби та за будь-яких погодних умов.

ICEYE володіє найбільшим у світі парком комерційних супутників з радарами із SAR - 21. Ця технологія дозволяє отримувати зображення поверхні Землі незалежно від наявності освітлення та хмарності.