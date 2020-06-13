Українці назбирали на чотири безпілотники Bayraktar для ЗСУ

Упродовж трьох днів розпочатої благодійним фондом телеведучого й активіста Сергія Притули акції зі збору 500 мільйонів гривень на купівлю для ЗСУ трьох розвідувально-ударних безпілотників типу Bayraktar TB2 зібрано 600 мільйонів гривень. Про це в п'ятницю, 24 червня, повідомила Facebook-сторінка фонду.

"Ми зібрали 600 мільйонів за три дні! Дякуємо кожній людині, кожному бізнесу, які долучились до цього історичного збору", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Україна оснащується дронами: як зміниться тактика війни

Приєднатися до участі в цій акції українців закликав зокрема гравець "Манчестер Сіті" та збірної України Олександр Зінченко.

Нагадаємо, на початку червня Туреччина повідомила, що безплатно передасть Литві бойовий дрон Bayraktar, на купівлю якого литовські громадяни зібрали майже шість мільйонів євро, щоби передати його Україні.

Читайте також: Хто і яку зброю постачає в Україну?

Безпілотники Bayraktar TB2 встигли зарекомендувати себе як надійний і сучасний засіб повітряної підтримки під час збройного протистояння турецьких збройних сил із загонами Робітничої партії Курдистану (РПК), а також у конфліктах у Сирії, Лівії та Нагірному Карабаху. Також вони активно застосовуються українськими військами з початку повномасштабної війни Росії проти України.

Дивитись відео 27:39 Сергій Притула про 100 днів війни, Зеленського, Залужного і "Євробачення" (03.06.2022)