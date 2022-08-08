Турецька Baykar і досі хоче будувати безпілотники в Україні - посол

Турецька компанія Baykar досі сподівається побудувати в Україні завод з виробництва ударних безпілотників, запевнив посол України в Туреччині Василь Боднар в інтерв'ю "РБК-Україна", оприлюдненому в понеділок, 8 серпня.

"Власник компанії "Байкар" створив свою українську компанію в Україні, ця компанія вже придбала земельну ділянку, вони розробили проєкт самого заводу та мають намір реалізувати його до кінця, оскільки це було майже особисте зобов'язання власників компанії зробити це виробництво в Україні", - розповів Боднар.

Відповідну угоду Київ та Анкара, підписану ще 3 лютого, під час візиту президента Реджепа Таїпа Ердогана в Україну. Однак тільки в середині липня контракт затвердив Кабінет міністрів і направив угоду на подальшу ратифікацію у сесійній залі Верховної Ради.

Турецькі дрони з українських комплектуючих

За словами посла, Боднара для виробництва багатьох моделей безпілотників використовуватимуть комплектуючі українського виробництва. "Це можуть бути двигуни, інші запасні частини, колеса, багато чого різного, що є високотехнологічне у нас, і може бути використане для цих літальних апаратів", - припустив Боднар.

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Ще у листопаді 2021 Анкара та Київ домовилися, що українське підприємство "Мотор Січ" постачатиме партії двигунів для турецького безпілотного літального апарату "Акінджі" (Akinci). Також з Baykar Makina контракт про постачання турбореактивних двигунів для безпілотного винищувача MIUS підписало українське державне підприємство "Івченко-Прогрес".

Турецькі інвестиції у будівництво заводу, науково-дослідного центру з розробки аерокосмічних технологій та сервісного центру для безпілотників в Україні за наступні 10 років мають скласти 95,5 мільйонів доларів - випливає з пояснювальної записки до законопроєкту про ратифікацю україно-турецької угоди.

Це також має позитивно вплинути на ринок праці, адже за перші п'ять років реалізації проєкту буде створено 355 робочих місць для висококваліфікованого персоналу, зазначається в документі за підписом міністра оборони Олексія Резнікова. Запуск виробництва та перший випуск продукції планується у 2025 році. Український уряд обіцяє звільнити турецьку компанію від сплати мита на всі імпортовані комплектуючі чи матеріали для запуску виробництва.

DW не вдалося відшукати в єдиному держреєстрі юридичних осіб інформацію про жодне дочірнє підприємство Baykar Makina. З тексту угоди також випливає, що новий завод побудують на землях міноборони, а не на придбаній земельній ділянці, як то запевняє посол Василь Боднар.

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