 Виробник Bayraktar: Росії дрони ніколи не продаватимемо | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.07.2022

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Новини

Виробник Bayraktar: Росії дрони ніколи не продаватимемо

З початку повномасштабного вторгнення РФ турецька Baykar Makina неодноразово відмовлялася приймати оплату за безпілотники для ЗСУ. "Компанія підтримує боротьбу за незалежність України", - заявив її гендиректор.

Bayraktar TB2

Турецька компанія не постачала і не постачатиме свої дрони Bayraktar у РФ

Турецька компанія Baykar Makina ніколи не постачала і не постачатиме свої ударні дрони Bayraktar в Росію, оскільки підтримує суверенітет України та її боротьбу за незалежність, заявив генеральний директор компанії Халук Байрактар в інтерв'ю американському телеканалу CNN 18 липня.

"Ми їм ніколи нічого не відправляли, нічого не надавали, і ніколи не будемо цього робити. Ми підтримуємо Україну, її суверенітет та її боротьбу за незалежність", - сказав він, відповідаючи на запитання ведучої щодо теоретичної можливості поставки безпілотників РФ.

Байрактар зазначив, що Туреччина та Україна завдяки рокам зусиль мають стратегічний рівень відносин, особливо в аерокосмічній та оборонній сфері. "Туреччина підтримує Україну бойовими безпілотниками. Ми з України купуємо двигуни для дронів. Ми побудували відносини з Україною так, що це дає переваги обом країнам", - додав він.

Безкоштовні Bayraktar для України

На початку червня литовці за три дні зібрали майже шільйонів євро на Bayraktar для Збройних сил України. Втім у Туреччині вирішили віддати безпілотник безкоштовно. Зібрані кошти натомість вирішили витратити на необхідні боєприпаси для дрона та іншу підтримку України. Bayraktar від Литви вже прибув в Україну та застосовується Збройними силами.

Згодом аналогічну акцію оголосили й в Україні. Всього за три з запланованих семи днів українцям вдалося зібрати 600 мільйонів гривень, яких вистачає для купівлі не трьох, як планувалося, а чотирьох безпілотників. У компанії Baykar Makina, що виробляє бойові дрони, були вражені солідарністю українців та знову відмовилися прийняти оплату за безпілотники і вирішили подарувати три з них.

Після цього у Польщі оголосили збір на купівлю Bayraktar для України. Від початку акції 28 червня полякам вдалося зібрати майже 17,3 мільйона злотих із необхідних 22,5 мільйона. Акція триватиме ще дев'ять днів або до завершення збору коштів.

Днями таку ж акцію оголосили в Норвегії. Гроші планують передати в фонд допомоги при посольстві в Україні.

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Посилання в інтернеті

Лічильник збору коштів на Bayraktar у Польщі

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