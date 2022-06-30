Поляки зібрали перший мільйон злотих на Bayraktar для ЗСУ

У Польщі зібрали перший мільйон злотих на купівлю бойового безпілотника Bayraktar TB2 для України, повідомив ініціатор збору, журналіст Славомір Сераковський у четвер, 30 червня.

Наразі лічильник на офіційному сайті для збору коштів показує понад 1,1 мільйона злотих (близько чверті мільйона доларів), які надійшли від початку акції 28 червня. "До нас приєдналися понад 10 тисяч людей. Хто ще хоче інвестувати в поразку Путіна?" - написав Сераковський. Загалом для купівлі безпілотника необхідно зібрати 22,5 мільйона злотих (понад п'ять мільйонів доларів). Акція триватиме ще 28 днів або до завершення збору необхідних коштів.

На сторінці акції наголошується, що Bayraktar є винятково ефективними у цій війні, завдяки чому українці змогли, зокрема, відстояти Київ. "Але в українців мало часу. Не будемо пасивно дивитися, як убивають українських дітей і знищують чергове місто. Візьмімо участь у цій боротьбі!" - йдеться на сторінці.

Акції в Литві та Україні

На початку червня литовці за три дні зібрали майже шість мільйонів євро на купівлю Bayraktar для ЗСУ. Втім у Туреччині вирішили віддати безпілотник безкоштовно. Зібрані кошти натомість вирішили витратити на необхідні боєприпаси для дрона та іншу підтримку України.

Згодом аналогічну акцію оголосили й в Україні. Всього за три дні з запланованих семи українцям вдалося зібрати 600 мільйонів євро, яких вистачає для купівлі не трьох, як планувалося, а чотирьох безпілотників. У компанії Baraykar, що виробляє бойові дрони, були вражені солідарністю українців та знову відмовилися прийняти оплату за безпілотники і вирішили подарувати три з них.

Bayraktar TB2 зарекомендував себе як надійний і сучасний засіб повітряної підтримки з початку повномасштабної війни Росії проти України. Цей безпілотник може бути використаний для розвідки та нести керовані лазером бомби й ракети.