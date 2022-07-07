Литва передала Україні Bayraktar, на який збирали пожертви

Литва відправила Україні бойовий дрон Bayraktar, на купівлю якого литовці збирали гроші. Про це 6 липня повідомив міністр оборони країни Арвідас Анушаускас.

"Безпілотник покидає Литву, яка подбала про логістику, угоди щодо закупівлі та інші юридичні формальності, аби дрон із усім озброєнням міг бути доставленим до України", - зазначив він.

Міністр зауважив у коментарі Reuters, що один безпілотник не змінить хід війни, але назвав його купівлю "символічним жестом литовського народу для українців".

Литовці зібралися подивитися на Bayraktar

На військовому аеродромі неподалік литовського Шяуляя зібралися тисячі людей, щоби побачити дрон, на який збирали гроші.

Тисячі литовців зібралися подивитися на Bayraktar

Він прикрашений логотипом яструба, а також кольорами литовського та українського прапорів.

"Я пожертвувала сама, тому приїхала подивитися на результат. Мені шкода українців, і я би не хотіла бути на їхньому місці", - сказала литовка Єва Скеріте у коментарі Reuters.

Наприкінці травня литовці всього за три з половиною дні назбирали майже шість мільйонів євро на Bayraktar для Збройних сил України, які протистоять Росії. Згодом Туреччина оголосила, що віддасть безпілотник безкоштовно. Країни погодили, що 1,5 мільйона євро з зібраної суми витратять на озброєння для дрона, а решту коштів спрямують на гуманітарну допомогу Україні.

Збір коштів на Bayraktar для ЗСУ в Україні та Польщі

Аналогічну кампанію зі збору коштів на "Байрактари" для українських збройних сил (ЗСУ) 22 червня оголосили в Україні. Всього за три дні українці пожертвували майже 20 мільйонів євро, яких вистачить на придбання чотирьох турецьких бойових дронів. Туреччина, зворушена "солідарністю та рішучістю" українців, відмовилася приймати плату за безпілотники. Натомість вона попросила спрямувати кошти на допомогу в боротьбі України.

Наприкінці червня збір коштів на дрон для ЗСУ оголосили в Польщі. Станом на 7 липня полякам вдалося зібрати близько 1,5 мільйона євро з запланованих 4,7 мільйона.