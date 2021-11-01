В Україні планують запустити виробництво безпілотників Bayraktar - посол України в Туреччині

В Україні планують запустити виробництво безпілотних літальних апаратів Bayraktar в найближчі місяці. Про це заявив посол країни у Туреччині Василь Боднар в інтерв'ю "Радіо Свобода", опублікованому в неділю, 31 жовтня.

"Та інформація, якою я володію, каже про повномасштабне виробництво безпілотних апаратів з нуля, які можуть використовуватись як для потреб Збройних сил України, так і для постачання на ринки третіх країн", - зазначив дипломат.

Таким чином, за його словами, вже незабаром в Україні з'явиться центр розвитку та ремонту безпілотників Bayraktar, а також навчальний центр, створення якого передбачено меморандумом, підписаним між компанією-виробником турецьких безпілотників та міністерством оборони України.

Боднар відзначив, що це питання "місяців, а не років", адже робота в цьому напрямку ведеться досить швидкими темпами.

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Він додав, що виробничі потужності, на яких виробляють Bayraktar у Туреччині, вже заповнені, тому турецька сторона зацікавлена у відкритті нового заводу з виробництва безпілотників. Також Боднар зауважив, що Київ та Анкара розбудовують свої відносини на основі стратегічного інтересу та взаємної технологічної сумісності. Турецька сторона офіційно поки що не коментувала інформацію про можливість виробництва безпілотників в Україні.

Занепокоєння через застосування Bayraktar на Донбасі

Нагадаємо, що 26 жовтня Збройні сили України вперше застосували ударний безпілотник Bayraktar на Донбасі для "змушення ворога до припинення вогню". У відповідь на це МЗС ФРН та Франції висловили стурбованість, а Росія та самопроголошена влада "ДНР" заявили про грубе порушення перемир'я через використання бойового дрону. Адже укладені в липні минулого року в рамках Тристоронньої контактної групи домовленості про перемир'я забороняли використання вздовж лінії розмежування будь-яких літальних апаратів.

Утім, МЗС України напередодні запевнило, що ЗСУ застосували безпілотники правомірно із відома ОБСЄ. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна й надалі використовуватиме безпілотники лише для захисту.

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