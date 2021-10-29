Зеленський: Використовуємо безпілотники лише для захисту

Збройні сили України використовують наявне у них озброєння лише для захисту суверенітету і територіальної цілісності та лише у відповідь на порушення режиму тиші на сході України з боку сепаратистів, запевнив журналістів у п'ятницю, 29 жовтня, в Одесі президент України Володимир Зеленський.

"Ми не наступаємо, ми тільки відповідаємо. До речі, ми відповідаємо згідно з домовленостями про режим припинення вогню. Саме в цьому форматі і діятиме Україна", - цитує пресcлужба слова голови держави.

Зеленський запевнив, що збройні сили використовують безпілотники лише для захисту і робитимуть це і далі.

Суперечка про Bayraktar-и

Українські військові 26 жовтня вперше застосували ударний безпілотник турецького виробництва Bayraktar TB2 на Донбасі: знищили гаубицю проросійських сепаратистів поблизу селища Гранітне разом її бойовим розрахунком.

МЗС Німеччини та Франції висловили занепокоєння з цього приводу, а Росія та самопроголошена влада "ДНР" заявили про грубе порушення перемир'я через використання бойового дрону. Адже укладені ще в липні минулого року в рамках Тристоронньої контактної групи домовленості про перемир'я забороняли використання вздовж лінії розмежування будь-яких літальних апаратів. Утім, МЗС України напередодні запевнило, що використовувало безпілотники правомірно із відома ОБСЄ.

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