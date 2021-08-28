Міжнародні спостерігачі підтверджують загострення ситуації на Донбасі

У перші тижні вересня в зоні бойових дій на Донбасі, у порівнянні зі серпнем, кількість обстрілів збільшилася на третину, повідомила спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ. Своєю чергою, дев’ята міжнародна моніторингова місія, організована благодійним фондом "Восток SOS" в партнерстві з німецькою організацією DRA (Німецько-російський обмін) та за фінансової підтримки міністерства закордонних справ ФРН, засвідчила, що порушень режиму припинення вогню припускаються не Збройні сили України, а проросійські бойовики. За словами європейських учасників місії, внаслідок цього загрозливо зросла кількість жертв серед цивільного населення.

Знову жертви серед мирного населення

Спецпредставник ОБСЄ в Україні та Тристоронньої контактній групі (ТКГ), фінський дипломат Мікко Кіннунен заявив про нестабільну безпекову ситуації в зоні бойових дій на Донбасі. "Впродовж перших двох тижнів вересня 2021 року СММ ОБСЄ повідомляла в середньому про 273 порушень режиму припинення вогню щодня, що приблизно на 30 відсотків більше, ніж в серпні", - цитує Кіннунена сайт ОБСЄ. Фінський дипломат звернув увагу на збільшення жертв серед цивільного населення. За його словами, в серпні загинули 11 мирних жителів. "Це є найбільшою кількістю жертв серед цивільного населення на місяць з моменту набрання чинності угоди про посилення режиму припинення вогню в липні 2020 року", - констатував Кіннунен.

Спецпредставник ОБСЄ в Україні повідомив, що Тристоронній контактній групі поки що не вдалося погодити "Доповнення до угоди про посилення режиму припинення вогню" через "розбіжності щодо характеру можливого нового механізму координації та верифікації".

СММ ОБСЄ не назвала винуватців збільшення обстрілів. Натомість учасники міжнародної моніторингової місії від Чехії, Німеччини і Латвії, які останнього місяця відвідували населені пункти вздовж усієї лінії фронту, покладають відповідальність за ескалацію ситуації на "російські проксі-сили".

Обстріл об'єктів у тилу української армії

Виконавчий директор "Восток SOS" Костянтин Реуцький, оприлюднюючи в Києві 15 вересня попередні результати роботи міжнародної місії, заявив про зміну тактики проросійськими бойовиками: якщо всі три попередніх роки обстрілювалися передові військові позиції, то зараз, за його словами, можна спостерігати "як російські проксі-сили обстрілюють об'єкти глибоко в тилу української армії, які розташовані за п'ять - сім, або навіть за 10 кілометрів від лінії фронту". "Звісно, що все це призводить до того, що під вогонь потрапляють і житлові масиви, і об'єкти цивільної інфраструктури, і через це кількість жертв серед мирного населення теж загрозливо зростає", - сказав Реуцький.

Ці спостереження підтвердила учасниця моніторингової місії з Латвії Евія Дятковіца. Вона зазначила, що обстріли відбуваються у будь-який час і не підлягають жодному графіку. На думку експертки, це збільшує ризик місцевих мешканців стати жертвами цих обстрілів.

Своєю чергою, учасник міжнародної моніторингової місії з Німеччини, експерт DRA Тім Бозе (Tim Bohse) сказав, що спілкування з жертвами обстрілів справили на нього гнітюче враження: "Дуже часто це люди похилого віку, в яких немає можливості виїхати і вони живуть просто в гарячих точках. Останні три роки все було спокійно, але зараз обстріли знову починаються. І це не тільки страшно для цих людей, які були поранені і втратили родичів, це страшно для всіх жителів Авдіївки, які в шоці, які не розуміють що відбувається", - сказав Бозе.

Реакція на позитивні зміни?

Посилення обстрілів може бути пов'язане із тим, що на українському боці від лінії розмежування останніми роками був досягнутий певний прогрес, не виключив учасник моніторингової місії з Чехії, старший аналітик дослідницького центру "Європейські цінності" Давид Стулік. "Ми спілкувалися з багатьма людьми, які перетинали лінію розмежування в Станиці Луганський і Новотроїцькому. Вони визнають, що в Україні зараз краще, тож ми припускаємо, що "ЛНР"/"ДНР" не хочуть пускати громадян на підконтрольну Україні територію, і саме тому зараз відкриті тільки ці два пункти", - сказав Стулік.

Учасник моніторингової місії з Чехії звернув увагу на розвиток найбільших міст регіону і довгоочікуваний доступ місцевих жителів до української преси та телебачення. "Але ми також зустріли ще багато людей, які і досі вважають, що по них б'є українська армія. Цих людей дуже важко переконати, що це не так, бо вони досі сприймають російську пропаганду (…) З молоддю, яка б дотримулася такої ж точки зору, ми не зустрічалися", - розповів Давид Стулік.