Міжнародні спостерігачі підтверджують загострення ситуації на Донбасі

У перші тижні вересня в зоні бойових дій на Донбасі, у порівнянні зі серпнем, кількість обстрілів збільшилася на третину, повідомила спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ. Своєю чергою, дев’ята міжнародна моніторингова місія, організована благодійним фондом "Восток SOS" в партнерстві з німецькою організацією DRA (Німецько-російський обмін) та за фінансової підтримки міністерства закордонних справ ФРН, засвідчила, що порушень режиму припинення вогню припускаються не Збройні сили України, а проросійські бойовики. За словами європейських учасників місії, внаслідок цього загрозливо зросла кількість жертв серед цивільного населення.
Знову жертви серед мирного населення
Спецпредставник ОБСЄ в Україні та Тристоронньої контактній групі (ТКГ), фінський дипломат Мікко Кіннунен заявив про нестабільну безпекову ситуації в зоні бойових дій на Донбасі. "Впродовж перших двох тижнів вересня 2021 року СММ ОБСЄ повідомляла в середньому про 273 порушень режиму припинення вогню щодня, що приблизно на 30 відсотків більше, ніж в серпні", - цитує Кіннунена сайт ОБСЄ. Фінський дипломат звернув увагу на збільшення жертв серед цивільного населення. За його словами, в серпні загинули 11 мирних жителів. "Це є найбільшою кількістю жертв серед цивільного населення на місяць з моменту набрання чинності угоди про посилення режиму припинення вогню в липні 2020 року", - констатував Кіннунен.
Спецпредставник ОБСЄ в Україні повідомив, що Тристоронній контактній групі поки що не вдалося погодити "Доповнення до угоди про посилення режиму припинення вогню" через "розбіжності щодо характеру можливого нового механізму координації та верифікації".
СММ ОБСЄ не назвала винуватців збільшення обстрілів. Натомість учасники міжнародної моніторингової місії від Чехії, Німеччини і Латвії, які останнього місяця відвідували населені пункти вздовж усієї лінії фронту, покладають відповідальність за ескалацію ситуації на "російські проксі-сили".
Обстріл об'єктів у тилу української армії
Виконавчий директор "Восток SOS" Костянтин Реуцький, оприлюднюючи в Києві 15 вересня попередні результати роботи міжнародної місії, заявив про зміну тактики проросійськими бойовиками: якщо всі три попередніх роки обстрілювалися передові військові позиції, то зараз, за його словами, можна спостерігати "як російські проксі-сили обстрілюють об'єкти глибоко в тилу української армії, які розташовані за п'ять - сім, або навіть за 10 кілометрів від лінії фронту". "Звісно, що все це призводить до того, що під вогонь потрапляють і житлові масиви, і об'єкти цивільної інфраструктури, і через це кількість жертв серед мирного населення теж загрозливо зростає", - сказав Реуцький.
Ці спостереження підтвердила учасниця моніторингової місії з Латвії Евія Дятковіца. Вона зазначила, що обстріли відбуваються у будь-який час і не підлягають жодному графіку. На думку експертки, це збільшує ризик місцевих мешканців стати жертвами цих обстрілів.
Своєю чергою, учасник міжнародної моніторингової місії з Німеччини, експерт DRA Тім Бозе (Tim Bohse) сказав, що спілкування з жертвами обстрілів справили на нього гнітюче враження: "Дуже часто це люди похилого віку, в яких немає можливості виїхати і вони живуть просто в гарячих точках. Останні три роки все було спокійно, але зараз обстріли знову починаються. І це не тільки страшно для цих людей, які були поранені і втратили родичів, це страшно для всіх жителів Авдіївки, які в шоці, які не розуміють що відбувається", - сказав Бозе.
Реакція на позитивні зміни?
Посилення обстрілів може бути пов'язане із тим, що на українському боці від лінії розмежування останніми роками був досягнутий певний прогрес, не виключив учасник моніторингової місії з Чехії, старший аналітик дослідницького центру "Європейські цінності" Давид Стулік. "Ми спілкувалися з багатьма людьми, які перетинали лінію розмежування в Станиці Луганський і Новотроїцькому. Вони визнають, що в Україні зараз краще, тож ми припускаємо, що "ЛНР"/"ДНР" не хочуть пускати громадян на підконтрольну Україні територію, і саме тому зараз відкриті тільки ці два пункти", - сказав Стулік.
Учасник моніторингової місії з Чехії звернув увагу на розвиток найбільших міст регіону і довгоочікуваний доступ місцевих жителів до української преси та телебачення. "Але ми також зустріли ще багато людей, які і досі вважають, що по них б'є українська армія. Цих людей дуже важко переконати, що це не так, бо вони досі сприймають російську пропаганду (…) З молоддю, яка б дотримулася такої ж точки зору, ми не зустрічалися", - розповів Давид Стулік.
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Життя на лінії фронту в Приазов'ї
Найменший та найпівденніший пункт пропуску
КПВВ "Гнутове" неподалік Маріуполя - найменший із п'яти контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії зіткнення. Щодня лінію фронту тут перетинають близько 3500 цивільних. Це вдвічі менше, ніж через інші КПВВ на Донбасі. Від цього шлагбаума - лише три кілометри до пункту пропуску "Жовтень" на боці бойовиків "ДНР".
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Життя на лінії фронту в Приазов'ї
Шлях через лінію фронту лежить через Пищевик
Особливість КПВВ "Гнутове" в тому, що він знаходиться безпосередньо в населеному пункті - у селищі Пищевик. Тож місцеві мешканці, яких тут залишилось менше 20, живуть фактично на території пункту пропуску. Рідні можуть потрапити до них тільки після перевірки. А з 5 вечора до 8 ранку, коли КПВВ закритий на ніч, для місцевих діє комендантська година - вільно пересуватися селом не можна.
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Життя на лінії фронту в Приазов'ї
Люди звикли до життя на КПВВ
52-річний Андрій - наймолодший мешканець Пищевика. Каже, завдяки пункту пропуску у селищі відносно спокійно - хіба що ночами чути кулеметні черги. "Коли наші хлопці зайшли, тут почався порядок", - розповідає чоловік. З прикордонниками у місцевих - добросусідські відносини. "І хлібчика дадуть, і водички допоможуть принести, - розповіла нам сусідка Андрія Антоніна. - Хороші хлопці".
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Життя на лінії фронту в Приазов'ї
Майже звичайне сільське життя
Більшість мешканців Пищевика - пенсіонери, комусь допомагають рідні. Андрій залишився один - дружина померла, а пенсії він не отримує. Каже, необхідні документи залишились у Луганській області, де він до війни працював шахтарем. Доступу до них чоловік не має - зараз там бойовики "ЛНР". Тож Андрій влаштувався прибиральником на КПВВ і тримає господарство. Має 60 курей і три свині.
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Життя на лінії фронту в Приазов'ї
У Пищевику - жодного неушкодженого будинку
Під час активних боїв у Пищевику були зруйновані або пошкоджені майже всі будинки. У вцілілих замість шибок у вікнах - плівка із символікою міжнародних організацій. У цю хату у 2016 році влучила міна бойовиків, розповідає нам Андрій. Господарів під час обстрілу не було вдома. Зараз вони переїхали до Маріуполя.
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Життя на лінії фронту в Приазов'ї
Укриття на КПВВ тримають напоготові
Востаннє КПВВ "Гнутове" обстріляли у травні 2018 року, розповідають прикордонники. Тоді на пункт пропуску прилетіли дві протитанкові ракети. На щастя, люди не постраждали - було пошкоджено лише два цивільних авто. І хоча по пункту пропуску зараз не стріляють, гарантувати, що тиша триматиметься і надалі, не може ніхто. Тож укриття на КПВВ тримають напоготові.
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Життя на лінії фронту в Приазов'ї
Мінні поля Донбасу
Небезпеки біля КПВВ вистачає і без "прильотів". Поля навколо і городи місцевих рясно всіяні мінами і ВЗВ - "вибухонебезпечними залишками війни", як фахівці називають снаряди і гранати, що не розірвались. За даними міжнародної організації HALO Trust, яка займається гуманітарним розмінуванням, від початку війни на Донбасі на мінах і ВЗВ підірвались щонайменше 922 цивільних. 286 з них загинули.
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Життя на лінії фронту в Приазов'ї
Перевірки, як на кордоні
Перевірки на КПВВ не менш прискіпливі, ніж на справжньому кордоні. Прикордонники із спеціально навченими собаками шукають зброю, вибухівку і наркотики. Кажуть, "серйозна" контрабанда трапляється рідко. Кілька разів на місяць знаходять марихуану, яку люди перевозять для власних потреб.
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Життя на лінії фронту в Приазов'ї
Війна війною, а музика грає
64-річного маріупольця Валерія перевірки не лякають - у багажнику свого старенького Volvo він везе лише гармонь. Прямує до родичів у Новоазовськ, що опинився під контролем "ДНР" - хоче зіграти для них під час застілля. Такі зустрічі дуже цінує, адже подорож "на той бік" може дозволити собі лише раз на півроку.
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Життя на лінії фронту в Приазов'ї
Фронт зовсім поруч з КПВВ
До лінії фронту від КПВВ "Гнутове" - менше двох кілометрів. Саме ця ділянка може стати четвертою, де відбудеться розведення сил української армії і бойовиків "ДНР". Багато хто з військових вважає розведення хибним кроком. Кажуть, що позиції, на які їх можуть відвести, гірші за нинішні.
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Життя на лінії фронту в Приазов'ї
Петро й Іван
Солдатові Петру (ліворуч) - 25 років. На фронті він вже три роки. Його командирові, лейтенанту Івану (праворуч) - лише 21, на війні він - три місяці. "Можна відвести тільки до нашого кордону, - каже Петро. - А відходити далі на своїй землі - це взагалі недоцільно".
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Життя на лінії фронту в Приазов'ї
Пухнастий спецпідрозділ
Поки не стріляють, разом із військовими під теплим приазовським сонцем гріються коти, яких в окопах завжди багато. На цій позиції їх рекордна кількість - 25. Для військових такі сусіди вкрай важливі, адже вони тримають лінію оборони проти численних мишей і пацюків. До того ж, кажуть військові, тварини здатні передчувати обстріли.
Автор: Микола Бердник