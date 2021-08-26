 Обстріл Авдіївки: призупинено залізничне сполучення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.08.2021

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Новини

Обстріл Авдіївки: призупинено залізничне сполучення

Через артобстріл з непідконтрольної Києву території було евакуйовано працівників станції Авдіївка й пасажирів. Постраждалих немає, але рух потягів обмежено. Відкрито кримінальне провадження.

Авдіївка

Руйнування в Авдіївці (архівне фото)

Через артилерійський обстріл з непідконтрольної Україні території рух поїздів у Донецькій області поблизу станції Авдіївка тимчасово обмежено. Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці" у суботу, 28 серпня. Згідно з інформацією "УЗ", обстріл розпочався зранку в суботу. Працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття. Постраждалих серед залізничників немає.

З міркувань безпеки впродовж найближчих трьох днів пасажирські та приміські поїзди курсуватимуть обмеженими маршрутами до станцій Покровськ та Очеретине, - зазначається у повідомленні на сайті "УЗ".

За фактом обстрілу Авдіївки відкрито провадження

Водночас, як повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил (ООС) у соцмережі Facebook, за фактом обстрілу в суботу цивільної інфраструктури Авдіївки відкрито кримінальне провадження. За даними українських військових, бойовики вели обстріл забороненими мінськими домовленостями мінометами калібру 120 мм і артилерії калібру 122 мм. "Унаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури міста. Постраждалих серед місцевого населення немає", - йдеться в повідомленні.

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Про обстріл поінформовано Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ. "За цим фактом порушено кримінальне провадження", - наголошено в повідомленні. Зазначається також що військовослужбовці ЗСУ дали відповідь на обстріл, "припинивши вогневу активність противника".

Представники сепаратистів поки що не коментували інформацію про обстріли.

Напередодні спеціальний представник нинішнього голови ОБСЄ в Україні та в  Тристоронній контактній групі  (ТКГ) посол Мікко Кіннунен заявив, що ситуація у безпековій сфері уздовж лінії зіткнення на Донбасі залишається стабільною, але тривожною. За його словами, протягом серпня 2021 року Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомляла в середньому про 180 порушень режиму припинення вогню за день. Таку заяву дипломат зробив після чергових зустрічей ТКГ та її робочих груп у форматі відеоконференцій.

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Через обстріли на Донбасі припинене водопостачання Авдіївки

Обстріли призвели до знеструмлення Донецької фільтрувальної станції, яка постачає воду до Авдіївки. Вирішується питання щодо проведення ремонтно-відновлювальних робіт.  

Донецька фільтрувальна станція - на зміну під обстрілом

Донецька фільтрувальна станція - один з об'єктів цивільної інфраструктури, що найбільше потерпає від перехресного вогню на Донбасі. При цьому від неї залежить водопостачання для понад півмільйона людей.  

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