Обстріл Авдіївки: призупинено залізничне сполучення

Через артилерійський обстріл з непідконтрольної Україні території рух поїздів у Донецькій області поблизу станції Авдіївка тимчасово обмежено. Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці" у суботу, 28 серпня. Згідно з інформацією "УЗ", обстріл розпочався зранку в суботу. Працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття. Постраждалих серед залізничників немає.

З міркувань безпеки впродовж найближчих трьох днів пасажирські та приміські поїзди курсуватимуть обмеженими маршрутами до станцій Покровськ та Очеретине, - зазначається у повідомленні на сайті "УЗ".

За фактом обстрілу Авдіївки відкрито провадження

Водночас, як повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил (ООС) у соцмережі Facebook, за фактом обстрілу в суботу цивільної інфраструктури Авдіївки відкрито кримінальне провадження. За даними українських військових, бойовики вели обстріл забороненими мінськими домовленостями мінометами калібру 120 мм і артилерії калібру 122 мм. "Унаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури міста. Постраждалих серед місцевого населення немає", - йдеться в повідомленні.

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Про обстріл поінформовано Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ. "За цим фактом порушено кримінальне провадження", - наголошено в повідомленні. Зазначається також що військовослужбовці ЗСУ дали відповідь на обстріл, "припинивши вогневу активність противника".

Представники сепаратистів поки що не коментували інформацію про обстріли.

Напередодні спеціальний представник нинішнього голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мікко Кіннунен заявив, що ситуація у безпековій сфері уздовж лінії зіткнення на Донбасі залишається стабільною, але тривожною. За його словами, протягом серпня 2021 року Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомляла в середньому про 180 порушень режиму припинення вогню за день. Таку заяву дипломат зробив після чергових зустрічей ТКГ та її робочих груп у форматі відеоконференцій.