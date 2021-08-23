Україна в ТКГ закликає Москву виконувати "нормандські" домовленості

Українська сторона в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі закликала Росію виконувати домовленості, досягнуті у "нормандському форматі". Про це в четвер, 26 серпня, заявив Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та представник України в ТКГ, після чергового засідання контактної групи.

Як повідомляє українська делегація в ТКГ у Telegram, Резніков нагадав російській делегації про тристоронній характер роботи групи та процитував канцлерку Німеччини Анґелу Меркель (Angela Merkel), яка під час пресконференції в Києві зазначила, що стороною конфлікту з Україною є РФ.

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"У зв'язку з цим українська делегація закликала російську сторону поставитися відповідально до виконання рішень, ухвалених за участі російського керівництва і держав-посередників, Франції та Німеччини, зокрема, під час Паризького саміту в грудні 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Звільнення заручників

Україна, зокрема, закликала РФ прискорити звільнення Москвою українських заручників, розблокувати роботу КПВВ, забезпечити режим припинення вогню і розмінувати раніше визначені 19 ділянок на лінії розмежування.

Зазначається, що українська сторона направила "ноти в ОБСЄ про грубі порушення режиму припинення вогню російськими збройними формуваннями і втрати з боку України". У політичній частині українська делегація привітала розблокування роботи політичної підгрупи і закликала російську сторону зосередитися на роботі з порядку денного і виконання рішень лідерів держав "нормандського формату".

Також повідомляється, що на 2 вересня 2021 року заплановано перше засідання експертної групи з екологічних питань затоплення шахт уздовж лінії розмежування.

Нагадаємо, попри домовленості щодо припинення вогню, на Донбасі продовжуються обстріли та гинуть українські військові, так, 22-23 серпня загинули двоє військових, ще один загинув на День Незалежності 24 серпня.