 На Донбасі 13 вересня загинув український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.09.2021

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Новини

На Донбасі 13 вересня загинув український військовий

На Донбасі проросійські бойовики 12 разів обстріляли позиції українських військових. Внаслідок обстрілу загинув один боєць ЗСУ.

На Донбасі загинув ще один український військовий

На Донбасі загинув ще один український військовий

За минулу добу проросійські бойовики 12 разів порушили режим тиші на Донбасі. Внаслідок обстрілу загинув один український військовослужбовець, повідомив вранці у вівторок, 14 вересня, пресцентр штабу ООС.

Поблизу Зайцевого проросійські сепаратисти обстріляли позиції українських військових із автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Верхньоторецького вони вели вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120 калібру. У напрямку Нью-Йорка обстріли велись з артилерійських систем калібру 122 мм, а поблизу Золотого-4 з ручних протитанкових гранатометів.

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Неподалік Катеринівки для обстрілів були застосовані гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. Поблизу Новоолександрівки бойовики тричі вели численні обстріли українських позицій з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Причепилівки обстріл вівся з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї і мінометів 82 калібру. У напрямку Попасної бойовики двічі вели вогонь з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів.

Нота протесту

Українська сторона СЦКК на зустрічі 13 вересня передала ноту протесту СММ ОБСЄ щодо порушення режиму припинення вогню проросійськими бойовиками, що призвело до поранення 13 та загибелі чотирьох військовослужбовців Збройних сил України 11 і 12 вересня.

"УС СЦКК на адресу СММ ОБСЄ було надано 109 нот щодо грубих порушень режиму припинення вогню з боку ЗФ РФ. Незважаючи на численні звернення необхідної реакції з боку збройних формувань отримано не було, що в черговий раз підтвердило підступність ЗФ РФ", - сказано в повідомленні пресцентру ООС.

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На Донбасі минулої доби загинуло двоє українських військових - штаб ООС

Бойовики за добу 14 разів порушили режим припинення вогню на Сході України. Внаслідок обстрілів загинуло двоє бійців ЗСУ, повідомили в штабі ООС.  

​​На Донбасі загинув український військовий, ще троє отримали поранення - штаб ООС

Протягом 10 вересня проросійські бойовики вісім разів відкривали вогонь, а 11 вересня - двічі. Внаслідок обстрілів загинув український військовий, повідомили в штабі ООС.  

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