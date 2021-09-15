Київ на засіданні ТКГ закликав Москву прискорити обмін утримуваними особами

Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо врегулювання на Донбасі за засіданні ТКГ у режимі відеоконференції у середу, 15 вересня, закликала російську сторону до прискорення обміну утримуваними особами, розблокування роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування та забезпечення повноцінного режиму припинення вогню. Про це йдеться у повідомленні української делегації у ТКГ у соцмережі Facebook.

Як зазначив заступник голови української делегації Олексій Резніков, розблокування роботи КПВВ з боку тимчасово окупованих територій дало б змогу вирішити питання соціально-економічної підтримки громадян України, які проживають у непідконтрольних Києву районах.

Також у повідомленні зазначається, що російська делегація не припиняє свої спроби залучити до роботи гуманітарної підгрупи громадянку України Майю Пирогову, засуджену українським судом за тероризм, що розцінюється як свідома спроба заблокувати обмін утримуваними особами та відкриття КПВВ з боку тимчасово окупованих територій.

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У соціально-економічній та екологічній сферах триває робота над організацією візиту інспекторів МАГАТЕ до ОРДЛО із застосуванням відповідних механізмів гарантування безпеки. Крім того, учасники профільної робочої групи продовжують шукати механізми віддаленої ідентифікації для виплати пенсій маломобільним особам.

Закиди Росії на адресу української делегації в ТКГ

Тим часом представник Росії в ТКГ Борис Гризлов заявив, що українська делегація категорично відмовилася повернутися до очних перемовин у Мінську. "Ми підтримуємо прагнення учасників переговорів, спрямоване на повернення до очного формату. Київ категорично відмовився повернутися до роботи в Мінську", - заявив Гризлов, цитує інформагенція "Інтерфакс".

На його думку, до пандемії коронавірусу Мінськ відповідав вимогам із забезпечення повноцінної участі всіх сторін мінського процесу і зараз "важливо сформулювати конкретні пропозиції щодо вирішення цієї ситуації". Представник Росії також закинув українській стороні, що та нібито намагається приховати від представників самопроголошених сепаратистських утворень "свою позицію щодо політичного врегулювання".

Наступне засідання ТКГ заплановано на 29 вересня.