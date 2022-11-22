Росію не запросили на конференцію з безпеки у Мюнхені

Російські офіційні особи не отримають трибуни для пропаганди, заявив голова мюнхенського форуму Крістоф Гойсґен. За його словами, слухати треба лідерів російської опозиції та вигнанців.

Росія не буде запрошена на щорічну Мюнхенську безпекову конференцію, яка відбудеться в лютому 2023 року, заявив новий голова конференції - німецький дипломат і колишній радник ексканцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen) у понеділок, 21 листопада.

"Російські офіційні особи не запрошені на конференцію 2023 року. Ми не надамо їм платформу для їхньої пропаганди. Ми хочемо обговорювати майбутнє Росії з лідерами російської опозиції та вигнанцями - ЇХНІ голоси повинні бути почуті і посилені", - написав Гойсґен у Twitter.

Мюнхенська конференція з безпеки - один із найпрестижніших міжнародних форумів з міжнародної безпеки, в якому беруть участь глави держав, урядів, міністри, відомі політики та громадські діячі з десятків країн. На сайті конференції йдеться, що в учасників буде можливість оцінити "ступінь згуртованості Альянсу та політичну відданість міжнародному порядку, заснованому на верховенстві права".

Вторгнення в Україну - "поворотний момент"

Організатори форуму називають повномасштабне російське вторгнення в Україну "поворотним моментом", який викликав не лише "величезні страждання в Україні, але й посилив кризи в інших частинах світу".

У 2007 році з промовою на Мюнхенській конференції виступив президент Росії Володимир Путін. Тоді він розкритикував США та їхніх союзників за, як він висловився, спробу утвердити однополярний світ і розширити НАТО. Це, як тоді висловився Путін, становить загрозу для Росії. На Заході негативно відреагували на промову Путіна. Багато експертів тепер розглядають її як сигнал про довгострокові наміри Кремля.

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