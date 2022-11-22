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Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен
Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф ГойсґенФото: Annegret Hilse/Reuters-Pool/dpa/picture alliance
ПолітикаРосійська Федерація

Росію не запросили на конференцію з безпеки у Мюнхені

Сергій Ромашенко | Олександр Куницький
2 год. тому

Російські офіційні особи не отримають трибуни для пропаганди, заявив голова мюнхенського форуму Крістоф Гойсґен. За його словами, слухати треба лідерів російської опозиції та вигнанців.

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Росія не буде запрошена на щорічну Мюнхенську безпекову конференцію, яка відбудеться в лютому 2023 року, заявив новий голова конференції - німецький дипломат і колишній радник ексканцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen) у понеділок, 21 листопада.

"Російські офіційні особи не запрошені на конференцію 2023 року. Ми не надамо їм платформу для їхньої пропаганди. Ми хочемо обговорювати майбутнє Росії з лідерами російської опозиції та вигнанцями - ЇХНІ голоси повинні бути почуті і посилені", - написав Гойсґен у Twitter.

Мюнхенська конференція з безпеки - один із найпрестижніших міжнародних форумів з міжнародної безпеки, в якому беруть участь глави держав, урядів, міністри, відомі політики та громадські діячі з десятків країн. На сайті конференції йдеться, що в учасників буде можливість оцінити "ступінь згуртованості Альянсу та політичну відданість міжнародному порядку, заснованому на верховенстві права".

Вторгнення в Україну - "поворотний момент"

Організатори форуму називають повномасштабне російське вторгнення в Україну "поворотним моментом", який викликав не лише "величезні страждання в Україні, але й посилив кризи в інших частинах світу".

У 2007 році з промовою на Мюнхенській конференції виступив президент Росії Володимир Путін. Тоді він розкритикував США та їхніх союзників за, як він висловився, спробу утвердити однополярний світ і розширити НАТО. Це, як тоді висловився Путін, становить загрозу для Росії. На Заході негативно відреагували на промову Путіна. Багато експертів тепер розглядають її як сигнал про довгострокові наміри Кремля.

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