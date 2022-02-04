Путін та Сі Цзіньпін виступили проти розширення НАТО

Президент РФ Володимир Путін і лідер КНР Сі Цзіньпін виступили проти подальшого розширення Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Про це йдеться у їхній спільній заяві про "міжнародні відносини, що вступають у нову епоху та глобальний сталий розвиток", підписаній під час візиту Путіна в Пекін у п'ятницю, 4 лютого, та оприлюдненій на сайті Кремля.

У ній йдеться, що Росія та Китай "глибоко стурбовані серйозними викликами у сфері міжнародної безпеки", виступають проти дій зовнішніх сил щодо "підриву безпеки та стабільності у спільних суміжних регіонах". Також зазначається, що Москва і Пекін виступають проти "кольорових революцій", мають намір "протистояти втручанню зовнішніх сил під будь-яким приводом у внутрішні справи суверенних країн" і будуть нарощувати взаємодію.

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КНР підтримує пропозиції РФ щодо безпеки в Європі

"Сторони виступають проти подальшого розширення НАТО, закликають Північноатлантичний альянс відмовитися від ідеологізованих підходів часів "холодної війни", поважати суверенітет, безпеку та інтереси інших країн", - йдеться в заяві.

Також зазначається, що Китай "з розумінням ставиться та підтримує висунуті Російською Федерацією пропозиції щодо формування довгострокових юридично обов'язкових гарантій безпеки в Європі".

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Напруга довкола України

Захід звинувачує РФ у стягуванні понад сотні тисяч військовослужбовців і техніки до українського кордону. Вони підозрюють Москву в підготовці до нового вторгнення в Україну. Росія стверджує, що не має таких намірів, і своєю чергою звинувачує НАТО в озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.

Наприкінці 2021 року РФ висунула вимоги до США і НАТО щодо питань безпеки, які стосуються скорочення американських військ і озброєнь у Європі та відмови від подальшого розширення НАТО на схід, зокрема й від потенційного прийняття України. Захід на такі умови не погоджується, але продовжує вести діалог з Москвою, постійно закликаючи відвести війська від українського кордону та погрожуючи масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.