Зеленський: Пропозиції без повернення Криму - трата часу

Володимир Зеленський заявив, що будь-які пропозиції Україні, які не передбачають деокупації Криму - це марна трата часу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий розглянути різні варіанти повернення анексованого РФ Криму, але закликає не марнувати час на пропозиції, які не передбачають деокупації півострова. Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times, опублікованому ввечері 24 листопада.

"Я розумію, що всі збентежені ситуацією та тим, що буде з Кримом. Якщо хтось готовий запропонувати нам варіант деокупації Криму невійськовим шляхом, я буду тільки за", - сказав Зеленський. Водночас він наголосив, що якщо рішення не передбачатимуть деокупацію і Крим розглядатимуть як частину РФ, то "ніхто не повинен марнувати на це час".

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FT у публікації зазначає, що деякі західні партнери стурбовані тим, що спроба України повернути Крим може призвести до "небезпечної ескалації" з боку Кремля і, можливо, навіть до застосування ядерної зброї.

Зеленський у розмові з журналістами підкреслив, що атаки Росії на українські об'єкти цивільної інфраструктури свідчать про те, що Москва не має наміру вести переговори про припинення війни.

Раніше Зеленський закликав не підштовхувати його до компромісів з РФ, зазначивши, що низка світових лідерів намагаються це робити.

Таміла Ташева про повернення Криму й мобілізацію кримчан To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video