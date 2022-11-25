Зеленський: Пропозиції без повернення Криму - трата часу
Ольга Журавльова
53 хв. тому
Володимир Зеленський заявив, що будь-які пропозиції Україні, які не передбачають деокупації Криму - це марна трата часу.
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий розглянути різні варіанти повернення анексованого РФ Криму, але закликає не марнувати час на пропозиції, які не передбачають деокупації півострова. Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times, опублікованому ввечері 24 листопада.
"Я розумію, що всі збентежені ситуацією та тим, що буде з Кримом. Якщо хтось готовий запропонувати нам варіант деокупації Криму невійськовим шляхом, я буду тільки за", - сказав Зеленський. Водночас він наголосив, що якщо рішення не передбачатимуть деокупацію і Крим розглядатимуть як частину РФ, то "ніхто не повинен марнувати на це час".
FT у публікації зазначає, що деякі західні партнери стурбовані тим, що спроба України повернути Крим може призвести до "небезпечної ескалації" з боку Кремля і, можливо, навіть до застосування ядерної зброї.
Зеленський у розмові з журналістами підкреслив, що атаки Росії на українські об'єкти цивільної інфраструктури свідчать про те, що Москва не має наміру вести переговори про припинення війни.