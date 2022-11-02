Зеленський просить не підштовхувати його до компромісів з РФ

На думку президента, головна помилка України в останні 30 років полягає в недооцінці загроз з боку РФ та нерозбудові надійної безпекової системи.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю чеському телебаченню, оприлюдненому в середу, 2 листопада, закликав не підштовхувати його до компромісів з РФ, зазначивши, що низка світових лідерів намагаються це робити.

"Ми вже були там (в переговорах з РФ. – Ред.). Для нас нічого нового, жодних сюрпризів. Я вже знаю, чим ця історія закінчиться та я не хочу чекати на кінцівку, бо вона нещаслива", - сказав український лідер і додав, що натомість варто будувати "прагматичні відносини" з РФ.

На думку Зеленського, найбільша помилка України - не розбудова надійної системи безпеки та той факт, що в Києві "не очікували настільки кривавих кроків з боку РФ". "Не треба мене підштовхувати до переговорів, я не хочу повторення цих помилок. Я думаю, однієї війни для України в цьому столітті достатньо", - зауважив Зеленський.

Він додав, що не має часу на дипломатію з РФ, оскільки російська сторона бреше. "Коли вони говорять, що хочуть дипломатичним шляхом завершити війну, вони просто брешуть. Учора вони казали: "Ми готові, Україна не готова". А сьогодні (31 жовтня. - Ред.) атакували нас 54 ракетами", - сказав президент.

Неможливість миру без повернення всіх територій

Він також висловив впевненість, що залишення Криму та Донбасу під контролем РФ унеможливить мир та означатиме заморожений конфлікт.

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"Вони залишаться, а ми казатимемо, що це окуповані території, а вони казатимуть: ні, це наші. Кожна сторона чекатиме, коли ми будемо готові їх деокупувати. Це не про мир, це не про закінчення війни", - переконаний Зеленський.

У відповідь на запитання, що він зробить одразу після перемоги, Зеленський сказав, що поїде до Криму.