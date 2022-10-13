Макрон виступає за повернення переговорів між Україною та РФ

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Київ і Москва мають повернутися за стіл переговорів. Питання полягає в тому, чи можна досягти таких цілей, як територіальна цілісність України, тільки військовим шляхом, заявив Макрон в інтерв'ю телеканалу France 2 у середу, 12 жовтня.

"Я думаю, в якийсь момент буде в інтересах і Росії, і України повернутися за стіл переговорів", - зазначив французький президент. Він також повідомив, що в будь-який момент готовий знову поговорити з президентом РФ. "Щоразу, коли це буде необхідно, я буду розмовляти з Володимиром Путіним", - сказав Макрон. Він зазначив, що Путін "повинен закінчити цю війну" і "поважати територіальну цілісність України".

Водночас Україна, за словами Макрона, повинна самостійно вирішувати питання її територіальної цілісності. "Ми (Франція та інші країни Заходу. - Ред.) не можемо ухвалювати за неї рішення на підставі того, що надаємо їй озброєння", - підкреслив Еммануель Макрон.

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Франція обіцяє Києву гаубиці та зенітні ракети

В ефірі France 2 Макрон також повідомив, що Франція спільно з Данією працює над постачанням Україні шести додаткових гаубиць Caesar і зенітних ракет для захисту України від ракетних ударів і дронів. За його словами, нова військова допомога Києву надійде в "найближчі тижні". Він не уточнив, скільки саме ракет буде передано.

Раніше газета Le Monde повідомляла, що гаубиці Caesar спочатку призначалися Данії. Згодом сторони домовилися про зміни в постачаннях.

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Україна відмовилася від переговорів із Путіним

Україна на початку жовтня офіційно відмовилася від будь-яких переговорів із Володимиром Путіним. До цього президент країни Володимир Зеленський заявив, що Україна "була і залишається лідером з переговорних зусиль". "Саме наша держава завжди пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах. Очевидно, що з цим російським президентом це неможливо", - сказав Зеленський.

На відмову України від переговорів із Путіним його прессекретар Дмитро Пєсков заявив: "Будемо очікувати на зміну позиції чинного президента України або вестимемо переговори вже з наступним".