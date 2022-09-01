Макрон хоче продовжувати діалог з Росією

Президент Франції обіцяє подальшу підтримку Україні, але хоче зберегти і можливості для мирних переговорів з РФ. На його думку, неправильно, якщо посередником між Києвом і Москвою може бути лише Туреччина.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає необхідним продовження діалогу з Росією попри розв'язану нею війну в Україні. "Робота дипломата полягає в тому, щоб говорити з усіма, особливо з людьми, з якими ми не згодні. І тому ми будемо продовжувати це робити, координуючи роботу з нашими союзниками", - сказав він у четвер, 1 вересня, на зустрічі з французькими дипломатами у Єлисейському палаці, повідомляє агенція AFP.

Макрон неодноразово спілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним після того, як Москва почала вторгення в Україну в лютому, їхня остання розмова відбулася 19 серпня після тривалої паузи. Намагання президента Франції підтримувати діалог з російським колегою викликали критику як з боку представників України, так і з боку офіційних осіб інших країн.

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Втім, президент Франції вважає, що європейські країни не мають залишати лише Туреччині можливість бути посередником між Києвом і Москвою. "Хто хоче, щоб Туреччина була єдиною світовою державою, яка продовжує спілкуватися з Росією?" - риторично запитав він учасників зустрічі.

Продовжувати військову допомогу, але думати про мир

Макрон вважає, що військова допомога Заходу дозволила Україні набагато ефективніше протистояти російському вторгненню, ніж передбачали багато експертів. Завдяки цьому, за його словами, коли мирні перемовини розпочнуться, домовленості не будуть укладатися на умовах, "до яких Україна була б змушена, якби ми кинули її напризволяще".

Він додав, що західні країни не можуть дозволити Росії виграти цю війну, "демонструючи поразку міжнародного порядку та наших цінностей", і мають продовжувати гуманітарну, військову і економічну підтримку України. Не виключив Макрон і того, що війна може затягнутися. "Ми маємо готуватися до затяжного конфлікту. У нашому випадку це вплине на сферу енергетики, постачання продуктів харчування", - цитує президента Франції "Інтерфакс".

Однак він вважає, що завдання Франції наразі - "готувати мирне рішення та перешкоджати ескалації" і розширенню географії конфлікту.

Зберегти єдність Європи

В цьому контексті президент Франції негативно оцінив заклики окремих країн до більш войовничої позиції та односторонніх заходів щодо РФ. "Ми не повинні допустити, щоб ця війна розділила Європу. Європейська єдність є ключовою. Поділ Європи був однією з цілей війни Росії", - наголосив президент Франції.