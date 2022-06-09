Дуда критикує Шольца і Макрона за дзвінки Путіну: "Хтось говорив так з Гітлером?"

Президент Польщі Анджей Дуда розкритикував той факт, що канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) і глава французької держави Емманюель Макрон продовжують вести телефонні переговори з російським президентом Володимиром Путіним - попри продовження війни Росії в Україні. Дуда дав виданню Bild інтерв'ю, яке у середу, 8 червня, було розміщено на відеосервісі YouTube.

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"Вражений усіма розмовами, які ведуться з Путіним, особливо канцлером Шольцем, президентом Емманюелем Макроном. Ці переговори ні до чого не призводять", - зазначив політик. За словами польського лідера, ці бесіди скоріше мають ефект "своєрідної легітимації для того, хто несе відповідальність за злочини, вчинені російською армією в Україні".

"Хіба хтось говорив подібним чином із Гітлером?"

Один лише Путін відповідальний за відправку російських сил до України, зазначив Дуда. Саме Путіна підтримують командувачі військ, додав президент. "Хіба хтось під час Другої світової війни говорив подібним чином з Адольфом Гітлером?" - риторично запитав польський лідер. "Хтось казав, що той (диктатор - Ред.) повинен зберегти обличчя? Що необхідно діяти так, щоб це не було принизливим для Адольфа Гітлера?" - продовжив Анджей Дуда. Таких політиків він не знає, резюмував глава польської держави.

У середу канцлер ФРН поінформував президента України Володимира Зеленського про свою останню телефонну розмову з президентами РФ і Франції 28 травня. Шольц та Зеленський згодні, що "необхідно зробити все можливе, щоб забезпечити експорт зерна з України, насамперед - морським шляхом", зазначили у канцелярії. Лідери двох країн продовжать обговорювати можливості підтримки України та "залишатимуться в тісному контакті", повідомила пресслужба уряду Німеччини.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда розкритикував владу Німеччини, яка, на його думку, не дотрималася обіцянки, даної Польщі - поставити танки замість тих, які Варшава надала Україні з власних резервів. "Вони не виконали цієї обіцянки і, відверто кажучи, ми дуже розчаровані через це", - зазначив Дуда в інтерв'ю німецькій газеті Die Welt. Згідно з домовленістю, східноєвропейські країни погодилися направити танки радянського виробництва Україні і отримати за них у Німеччини більш сучасну бойову техніку.

Глава МЗС ФРН: Важкі озброєння "не можна доставити клацанням пальців"

Після цього, 24 травня, у Берліні міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) та її польський колега Збігнєв Рау обговорили подальшу передачу зброї. Бербок зазначила, що важкі озброєння "не може бути доставлено натисканням кнопки або клацанням пальців". За її словами, ще необхідно провести ревізію наявної техніки та перевірити, "що є в наявності, що має бути відремонтовано або замовлено".