Макрон закликав не принижувати Росію, у Києві обурилися

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав президента Франції Еммануеля Макрона зосередитися на тому, як поставити Росію на місце, а не закликати уникнути її приниження.

"Заклики уникнути приниження Росії можуть лише принизити Францію та будь-яку іншу країну, яка б до цього закликала. Бо саме Росія принижує себе. Нам усім краще зосередитися на тому, як поставити Росію на її місце. Це принесе мир і врятує життя", - написав глава зовнішньополітичного відомства України в суботу, 4 червня, на своїй сторінці у Twitter.

Напередодні в інтерв'ю французьким ЗМІ, опублікованому 4 червня, президент Франції заявив, що не можна допускати приниження Росії, оскільки важливо зберегти можливість для дипломатії та переговорів після завершення війни. "Переконаний, що Франція має відігравати роль посередника", - додав він.

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Водночас Макрон зазначив, що вторгнення в Україну стало "історичною та фундаментальною помилкою" президента Росії Володимира Путіна. "Я вважаю і сказав йому, що він припустився історичної та фундаментальної помилки для свого народу, для себе та для історії. Я думаю, що він ізолював себе. Ізолювати себе - одна справа, а зуміти вийти з цього - складний шлях", - сказав він. Французький лідер також наголосив, що не виключає візиту до Києва найближчим часом.

Дзвінки лідерів Франції та Німеччини до Путіна

28 травня Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц під час 80-хвилинних перемовин з Путіним закликали його до "прямих серйозних переговорів" з президентом України Володимиром Зеленським. Макрон і Шольц вказали також на необхідність знайти "дипломатичне вирішення конфлікту".

Крім того, лідери обох європейських країн попрохали Путіна звільнити близько 2500 захисників "Азовсталі", які нині перебувають у російському полоні. Своєю чергою Путін застеріг обох європейських лідерів від подальших поставок західних озброєнь до України, оскільки це, на його думку, лише призводить до подальшої дестабілізації ситуації в Україні.

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Нагадаємо, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну канцлер Німеччини та президент Франції неодноразово розмовляли з Путіним по телефону. Через це їх критикували лідери деяких європейських країн. Зокрема, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у квітні наголосив, що зі злочинцями не домовляються - з ним борються.