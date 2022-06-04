Макрон закликав не принижувати Росію, у Києві обурилися

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Глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив розчарування закликами президента Франції уникнути приниження Росії. Напередодні Еммануель Макрон заявив, що важливо зберегти можливість для дипломатії та переговорів.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав президента Франції Еммануеля Макрона зосередитися на тому, як поставити Росію на місце, а не закликати уникнути її приниження.
"Заклики уникнути приниження Росії можуть лише принизити Францію та будь-яку іншу країну, яка б до цього закликала. Бо саме Росія принижує себе. Нам усім краще зосередитися на тому, як поставити Росію на її місце. Це принесе мир і врятує життя", - написав глава зовнішньополітичного відомства України в суботу, 4 червня, на своїй сторінці у Twitter.
Напередодні в інтерв'ю французьким ЗМІ, опублікованому 4 червня, президент Франції заявив, що не можна допускати приниження Росії, оскільки важливо зберегти можливість для дипломатії та переговорів після завершення війни. "Переконаний, що Франція має відігравати роль посередника", - додав він.
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Водночас Макрон зазначив, що вторгнення в Україну стало "історичною та фундаментальною помилкою" президента Росії Володимира Путіна. "Я вважаю і сказав йому, що він припустився історичної та фундаментальної помилки для свого народу, для себе та для історії. Я думаю, що він ізолював себе. Ізолювати себе - одна справа, а зуміти вийти з цього - складний шлях", - сказав він. Французький лідер також наголосив, що не виключає візиту до Києва найближчим часом.
28 травня Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц під час 80-хвилинних перемовин з Путіним закликали його до "прямих серйозних переговорів" з президентом України Володимиром Зеленським. Макрон і Шольц вказали також на необхідність знайти "дипломатичне вирішення конфлікту".
Крім того, лідери обох європейських країн попрохали Путіна звільнити близько 2500 захисників "Азовсталі", які нині перебувають у російському полоні. Своєю чергою Путін застеріг обох європейських лідерів від подальших поставок західних озброєнь до України, оскільки це, на його думку, лише призводить до подальшої дестабілізації ситуації в Україні.
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Нагадаємо, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну канцлер Німеччини та президент Франції неодноразово розмовляли з Путіним по телефону. Через це їх критикували лідери деяких європейських країн. Зокрема, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у квітні наголосив, що зі злочинцями не домовляються - з ним борються.