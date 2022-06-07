Німецька преса про Шольца у Литві: "Шеф найнедієздатнішої армії" розчарував
Спроби канцлера ФРН, який відвідав з візитом Литву, відповісти на критику країн Балтії щодо повільного постачання зброї Києву видалися журналістам малопереконливими.
Канцлер ФРН Олаф Шольц під час візиту до Литви, 7 червня 2022 року
Коментуючи поїздку канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) до Литви, що відбулася на тлі вторгнення РФ в Україну, німецькі журналісти відзначають розчарування східноєвропейських сусідів політикою Німеччини щодо Москви. При цьому аргументи, за допомогою яких Шольц намагається відбивати критику щодо поставок озброєнь в країну, що зазнала нападу, здаються їм малопереконливими.
FAZ: "Озброюватися потрібно для захисту вільної Європи"
"Колись Німеччина вважала себе захисником інтересів Східної Європи в ЄС і НАТО. Проте через свою політику щодо Росії протягом останніх років цей імідж значною мірою втрачений", - пише оглядач газети Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Ніколас Буссе (Nikolas Busse). На його думку, поїздка Олафа Шольца до Литви особливо наочно показала, наскільки велика тепер недовіра до Берліна з боку східноєвропейських партнерів.
"Це не просто питання тактики, коли провідні політики в країнах Балтії виступають проти переговорів із Путіним. Тут чується відгук історичного досвіду, який каже, що сильніші європейські держави схильні вести відносини з Москвою за спиною у держав Східної Європи", - продовжує автор.
Зазначаючи, що Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), яку представляє Шольц, "завжди була особливо схильна до цього", Буссе застерігає, що це, однак, "не лише німецька традиція". "Вимога Макрона не принижувати Москву може здатися прагматичною далеко на заході. Але на сході континенту вона звучить як поступка російським великодержавним претензіям", - констатує журналіст.
Говорячи про аргументи, які Шольц використав у Литві, щоб відбити критику східноєвропейських партнерів, зокрема щодо поставок Україні озброєнь, Буссе зазначає, що і в Німеччині ці аргументи не вважають переконливими: "Висловлювання про те, що ніхто не посилав в Україну стільки зброї, як Німеччина, залежить від перспективи: якщо порівнювати з Угорщиною, це правда. А якщо зі США - то ні".
Шольц пообіцяв збільшити чисельність угруповання передової присутності НАТО в Литві, основа якої - військовослужбовці Бундесверу, з батальйону до бригади. "Враховуючи загрозливу ситуацію в Балтії, це правильний сигнал, насамперед на адресу Путіна, - пише оглядач FAZ. - Він вчергове показує, наскільки важливий пакет інвестицій у Бундесвер в обсязі 100 мільярдів євро. Озброєння - це не самоціль, а гірка необхідність для захисту вільної Європи".
Оглядач онлайн-видання Merkur.de Ґеорґ Анастазіадіс (Georg Anastasiadis) безперечно називає главу німецького уряду "шефом найнедієздатнішої армії на світі". У країн Балтії Шольцу варто "повчитися, як треба вести оборону, а також усвідомити, що захист від агресора починається біля своїх кордонів", пише він.
Журналіст відкрито критикує реакцію Берліна на війну в Україні та недостатню, на його думку, допомогу країні, яка зазнала нападу: "Обіцяли мало, не поставили майже нічого - такий результат роботи очолюваного СДПН уряду після ста днів війни в Україні. І, схоже, його (Шольца. - Ред.) партія - та сама, де так багато "розуміють Путіна", - вважає це великим патріотичним подвигом свого канцлера".
Дісталося й ексканцлерці ФРН Анґелі Меркель (Angela Merkel), яку автор коментаря називає "простодушною королевою газопроводу". "І вона свого часу не виявляла жодного інтересу до застережень країн Балтії про небезпеку військового вторгнення з боку Росії", - нагадує Анастазіадіс.
"Німецька бізнес-модель була дуже прибутковою: закуповувати дешеву сировину в однієї диктатури (Росії) для продажу продукції іншій диктатурі (Китаю) і користуватися безпекою коштом НАТО. Настирливі запитання або нагадування були небажані", - обурюється він. Проте Шольцу не вдасться "пересидіти" кризу, як це робила його попередниця, прогнозує оглядач Merkur.de. Цього не допустять партнери СДПН з правлячої коаліції, "які не складуть руки, спостерігаючи, як путінська військова машина нищить захисників Донбасу", та й партнери ФРН по НАТО виявляють дедалі менше терпимості щодо Берліна, що став для них ненадійним партнером, упевнений журналіст.
NOZ: "Мало підтримки Києву - багато розуміння для Путіна"
З погляду оглядача газети Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) Тобіаса Шмідта (Tobias Schmidt), під час візиту до Литви Олафу Шольцу довелося зіткнутися, перш за все, з розчаруванням литовців: "Занадто мало підтримки Україні, надто багато розуміння для Путіна - ось думка, яку більш-менш неприховано було висловлено на адресу Шольца у Вільнюсі".
Коментуючи обіцянку збільшити контингент Бундесверу в Литві, журналіст вказує: "Прояв участі важливий, але це має бути лише початком. Якби президент Росії Володимир Путін захотів, він міг би за лічені години відрізати країни Балтії від решти Європи". Тому на саміті НАТО в Мадриді наприкінці червня мають бути ухвалені рішення, "які б перетворили територію північно-східних країн-членів Альянсу на заборонену зону для Путіна", вважає він.
Як і у його колеги з FAZ, у Тобіаса Шмідта склалося враження, що численні телефонні розмови Шольца з Путіним "виглядають як політика умиротворення в очах країн, розташованих по сусідству з "диктатором", як тут називають Путіна, а небажання Шольца пообіцяти Україні перспективу вступу у ЄС сприймається як історична помилка".
Шольцу слід поставитися серйозно до цього невдоволення, застерігає автор коментаря: "На Заході довгі роки не бажали слухати застережень країн Балтії про те, що Путін має намір вдертися в Україну. Схоже, вони можуть краще оцінити Путіна, ніж Берлін".
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