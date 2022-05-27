 Посол України в Німеччині: У військовому плані Берлін покинув Київ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.05.2022

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Новини

Посол України в Німеччині: У військовому плані Берлін покинув Київ

Україна так і не почула від Олафа Шольца, які конкретні кроки зробить німецька влада для підтримки у війні з РФ, дорікнув Андрій Мельник.

Андрій Мельник знову критикує Олафа Шольца

Андрій Мельник знову критикує Олафа Шольца

Посол України в Німеччині Андрій Мельник дорікнув канцлеру ФРН Олафу Шольцу (Olaf Scholz) відсутністю лідерства та нехтуванням інтересами України. За його словами, під час виступу Шольца в Давосі на Всесвітньому економічному форумі Київ сподівався почути, "які конкретні кроки зробить коаліція, аби надати масову підтримку, щоб Україна виграла цю війну, але цього не сталося".

"У військовому плані Берлін просто покинув Україну", - сказав Мельник в інтерв'ю виданню Bild 26 травня. Насамперед це стосується питання постачання Україні важкого озброєння, наголосив посол. "Ймовірно, їм не вистачає лідерства та мужності", - сказав Мельник. "На жаль, немає обнадійливих сигналів" і щодо питання вступу України до Європейського Союзу, додав він.

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Напередодні у своїй промові в Давосі Шольц не порушив питання постачання важких озброєнь Україні, за затримки яких німецький уряд критикує не лише Київ, але й опозиційні сили в Німеччині. Натомість Шольц наголосив, що Росія не здобуде перемоги у війні проти України, а умови будь-якої мирної угоди не повинні бути продиктованими російським президентом Володимиром Путіним. На його думку, план Москви захопити всю Україну є "більш далеким сьогодні, ніж був на початку війни", й Росія "вже не досягла усіх своїх стратегічних цілей" в цій війні.

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