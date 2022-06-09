Євросоюз виділяє ще 200 мільйонів євро гумдопомоги Україні

24 лютого Росія здійснила повномасштабне воєнне вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 8 червня.

На цій сторінці DW стежить за новинами четверга, 9 червня (час київський).

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Київська міська рада позбавила Мінськ статусу міста-побратима, повідомив мер столиці України Віталій Кличко. "Мінськ уже навряд чи можна назвати містом-побратимом Києва. Тож нам нічого не заважало ухвалити рішення про позбавлення такого статусу столиці Білорусі. Країни, з території якої летіли ракети в українська міста та селища і відбувалося вторгнення російських військ до нашої держави", - написав він у Telegram.

++16.29++

Ракетного удару по Житомирській області російські літаки завдали з території з Білорусі, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління генерального штабу Збройних Сил України Олексій Громов на брифінгу в Ukraine Media Center. "Сьогодні з одного з аеродромів Республіки Білорусь противник, збройні сили РФ, підняв свої літаки і наніс ракетний удар по території України. Тобто, Білорусь надає можливість Росії використовувати свою територію, як плацдарм для агресії", - сказав він. За словами Громова, удар по Житомирській області був завданий о 1:15 ночі крилатою ракетою X-59. "Два літаки було залучено з району Мозиря, Гомельської області, Республіка Білорусь, аеродром Барановичі. Два літаки Су-34 та один літак Су-30", - додав він.

Водночас Громов наголосив, що на Волинському, Житомирському та Київському напрямках вздовж кордону, в тому числі з Білоруссю, ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено.

++16.18++

ЄС оголосив про виділення додаткових 205 мільйонів євро на гуманітарну допомогу для України. "Це означає, що загальна сума фінансування гуманітарної допомоги ЄС у відповідь на незаконне вторгнення Росії в Україну становить вже 348 мільйонів євро", - йдеться у повідомленні Єврокомісії. Зазначається, що сума гуманітарної допомоги стала найбільшою, яку надавали через Механізм цивільного захисту ЄС.

++15.59++

"Укрзалізниця" посилила контроль на центральному залізничному вокзалі Києва, обладнавши головні входи системами безпеки міжнародного аеропорту "Бориспіль". "Комплексна система безпеки аеропорту (…) містить стаціонарні металошукачі ("рамка"), рентгено-телевізійні інтроскопи, ручні металодетектори та мобільну рентгено-телевізійну установку", - повідомляє пресслужба міністерства інфраструктури Україниу четвер. Зазначається, що всього до проєкту на Київському вокзалі буде залучено 60 працівників аеропорту та кінологічна група. Подібні системи контролю безпеки далі впроваджуватимуть і на інших залізничних вокзалах України.

++15.40++

З початку повномасштабного російського вторгнення понад 4,8 мільйона біженців з України було зареєстровано у 44 країнах Європи, повідомили в управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Зазначається, що найбільше біженців зареєстровано в Польщі (понад 1,15 мільйона осіб), у Німеччині - 780 тисяч. У Росії, за даними ООН, зареєстровано 1,11 мільйона осіб, а в Білорусі - 8 тисяч. Загалом з 24 лютого по 7 червня з України виїхало близько 7,3 мільйона людей, з яких 2,3 мільйона повернулися назад.

УВКБ ООН наголошує, що ця статистика складається переважно з даних, наданих органами влади.

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Генеральний секретар німецької гуманітарної організації Welthungerhilfe Матіас Моґґе (Mathias Mogge) застеріг від використання голоду як "зброї та засобу тиску в міжнародному конфлікті". "Зерно, що зберігається в Україні, має надійти на міжнародний ринок якнайшвидше без будь-яких попередніх умов", - наголосив він. Країнам, які стикнулися з голодом, потрібна додаткова довгострокова фінансова підтримка для збільшення власного виробництва продуктів харчування, додав Моґґе.

++14.47++

Майже 133 500 українських учнів зараховано до шкіл у Німеччині. За минулий тиждень їхня кількість зросла майже на 7900 осіб у порівнянні з попереднім тижнем, повідомили у четвер на федеральній конференції міністрів освіти у Берліні, інформує AFP. Найбільша кількість учнів з України зареєстрована у федеральних землях Баварія, Північний Рейн-Вестфалія та Баден-Вюртемберг.

++14.43++

У Кремлі повідомили про відсутність досягнення домовленості з Туреччиною щодо розблокування експорту українських зернових через Чорне море, заявив у четвер речник президента РФ Дмитро Пєсков, цитує агенція Reuters. Пєсков додав, що робота триває. Туреччина прагне досягти угоди між Росією та Україною щодо плану відновлення експорту зерна з українських портів. Про намагання досягти угоди раніше заявляли також і в ООН.

++14.20++

Росія у четвер розпочала військові навчання і Балтійському морі, заявили в міноборони країни. До маневрів, які триватимуть до 19 червня, залучено близько 60 надводних бойових кораблів, катерів та суден забезпечення, понад 40 літаків та вертольотів, а також до 2000 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки Балтійського флоту РФ

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Польща відправила в Україну понад 240 танків та майже 100 одиниць бронетехніки та зброї, заявив польський президент Анжей Дуда в інтерв'ю німецькому виданню Bild. Загалом йдеться про озброєння на 2 мільярди доларів, зазначив Дуда. "Це - величезні витрати, але ми розуміємо необхідність", - додав він.

++14.10++

У середу російська артилерія обстріляла місто Бахмут Донецької області, внаслідок чого спалахнула пожежа у місцевій школі, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Поранення отримали дві особи, їх доставлено до лікарні.

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До Маріуполя, окупованого російськими силами, приїде тисяча жителів Санкт-Петербурга, які, зокрема, займуться відновленням знищеного російським ракетним обстрілом Донецького академічного обласного драматичного театру. Про це у четвер повідомив петербурзький губернатор Олександр Бєглов в інтерв'ю телеканалу "Санкт-Петербург", інформує "Інтерфакс".

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Україна щодня втрачає сотні бійців вбитими та пораненими

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Втрати української армії щодня становлять до 100 убитими та 500 пораненими. Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook у четвер. "Ситуація на фронті важка. Ми втрачаємо щодня до сотні наших бійців вбитими і до 500 пораненими. Кремль продовжує тиснути масою, буксує, наражається на потужний опір, несе величезні втрати. Але поки що має сили для просування на окремих ділянках фронту", - повідомив міністр.

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Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про готовність до виконання завдань самохідними артилерійськими установками (САУ) "Краб", які Україна отримала в Польщі. "Радий повідомити, що до виконання бойових завдань на фронті готові польські САУ "Краб". Після гармат М777 та FH70, САУ Ceasar та М109А3 - це п'ятий вид артилерії 155-мм калібру, який нам вдалося залучити", - написав Резніков у Facebook у четвер.

Наприкінці травня польські ЗМІ повідомили, що Польща передала Україні 18 сучасних самохідних 155-мм гаубиць "Краб", а раніше Франція передала шість одиниць подібних гаубиць Caesar.

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Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн (Marco Buschmann) розповів, що в рамках розслідування воєнних злочинів, вчинених російською армією в Україні, німецькі фахівці "систематично збирають та зберігають докази, щоб їх пізніше можна було використати під час кримінально-правових процесів, коли буде затримано злочинців". Утім, як пояснив Бушманн в інтерв'ю DW у четвер, самого президента РФ Володимира Путіна "з німецької перспективи" не можна притягти до відповідальності, допоки він залишатиметься главою держави.

Російських воєнних злочинців, проти яких будуть відповідні докази, на думку Бушманна, може бути затримано, коли вони, можливо, "коли-небудь опиняться в Європі" - й тоді вони можуть постати перед судом, вважає німецький міністр. Він також допустив конфіскацію активів російських олігархів, у разі встановлення їхньої причетності та співвідповідальності за розв'язання війни проти України та скоєння воєнних злочинів.

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Внаслідок обстрілів російськими військовими на Донеччині за минулу добу загинули чотири мирні жителі, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За його словами, троє людей загинули в місті Курахове, ще одна - в Авдіївці.

Зеленський закликав світ "забезпечити поразку тиранії"

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Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення з нагоди публікації рейтингу журналу Time з сотнею найвпливовіших людей нашого часу, який він очолив. Президент звернувся до світових лідерів з закликом припинити зважати на одну людину, яка "шантажує голодом увесь світ", маючи на увазі президента РФ Володимира Путіна.

Зеленський нагадав, що російський флот заблокував українські порти, через що світ опинився на порозі продовольчої кризи. Якщо блокада продовжиться, голод може загрожувати мільйонам людей. Зеленський також згадав про роль у боротьбі з пандемією медиків, які також увійшли до п'ятірки рейтингу Time, і порівняв зброю та санкції у боротьбі України проти РФ з вакциною у боротьбі проти COVID-19. А саму війну, розпочату РФ, президент охарактеризував як " COVID-22". Президент заявив, що цей "вірус" підтримують країни та компанії, які вважають, що на російських грошах "все ще небагато крові".

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У своїй промові Зеленський подякував президенту США Джо Байдену, який об'єднав весь світ, коли на Україну напала Росія, проте поки що цьому нападу немає краю. "Може, ми не користуємося усім потенціалом нашого впливу і нашого лідерства. Це моє запитання до США", – зазначив Зеленський. Український лідер додав, що настав час бути впливовими на 100 відсотків: "Світ може забезпечити поразку тиранії та захистити свободу. Лідери нашого часу повинні зробити це, оскільки впливовість зобов'язує".

++11.49++

Минулої доби російські окупанти продовжували масово обстрілювати Харків та населені пункти області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. "У Харкові снаряди влучили в кафе, шкільну бібліотеку та магазин. Двоє людей загинули, четверо поранені. Ворог обстрілював с. Циркуни, Малоданилівську ОТГ, смт Коробочкине, смт Печеніги, Золочів, Барвінкове, Балаклію та Первомайський. Пошкоджені будинки, господарчі споруди, склади та гаражі - сім людей отримали поранення", - написав Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

++11.10++

Підрозділи східного угруповання військ РФ, ймовірно, активізували свої зусилля для просування на південь від Ізюма, йдеться у щоденному звіті військової розвідки міністерства оборони Великобританії. Просування Росії на Ізюмському напрямку зупинилося з квітня після того, як українські сили добре використали місцевість, щоб уповільнити російські війська. У районі Сєвєродонецька бої тривають, констатують у британській спецслужбі. У відомстві додають, що східна група військ Росії зазнала дуже великих втрат під час невдалого наступу на Київ і, попри намагання Росії з відновлення сил, її підрозділи, ймовірно, залишаються недоукомплектованими. Розвідка наголошує, що Росія, ймовірно, прагне відновити перевагу в регіоні, щоб чинити подальший тиск на Сєвєродонецьк і отримати можливість просуватися глибше в Донецьку область.

++10.45++

Російські окупанти у Маріуполі відмовляються шукати тіла загиблих під завалами і остаточно перейшли до практики знесення будинків, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко. "Лівобережний район. Район вулиць Московська та Володимирська… Скільки маріупольців загинуло і досі під цими завалами, ми вже не дізнаємось ніколи. Разом зі сміттям вони будуть поховані на Лівобережному сміттєзбірному полігоні", - написав він у Telegram.

++10.35++

Втрати російської армії з початку вторгнення в Україну і станом на 9 червня становлять 31700 осіб особового вкладу, що на 200 військових більше, ніж добу тому. Про це вранці у середу повідомили у генеральному штабу Збройних сил України. Окрім того, за цей період російські окупанти втратили 1398 танків (+5 протягом останньої доби), 3438 бойових броньованих машин (+9), 711 артилерійських систем (+8), 213 реактивних систем залпового вогню, 212 літаків та 178 гелікоптерів, 13 кораблів та катерів.

++10.27++

Багатоповерхову будівлю в Новоград-Волинському на Житомирщині було пошкоджено внаслідок влучання російської ракети. Армія РФ нанесла удар близько першої години ночі 9 червня, повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Наразі інформації про загиблих та постраждалих немає.

++09.52++

Голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай заявляє, що загрози оточення Збройних сил України в Луганській області наразі немає. "Цього (оточення українських захисників у Луганській області. - Ред.) дуже хоче Росія. Я спілкуюся з військовими, зараз загрози оточення немає. Наше командування контролює ситуацію. Так, вона важка, але контрольована", - наголосив Гайдай в інтерв'ю "РБК-Україна". Також окупантам не вдається перерізати трасу "Лисичанськ - Бахмут", щоб оточити українські війська.

Гайдай зазначив, що ЗСУ утримують частину Сєвєродонецька, про взяття якого росіяни заявили ще кілька днів тому. Він розповів, що в місті йдуть бої, окупанти кидають туди всі резерви та обстрілюють Сєвєродонецьк з різного озброєння та із застосуванням авіації. "Кілька днів тому українські спецназівці справді зайшли та зачистили майже половину міста. Коли росіяни це зрозуміли, то просто почали рівняти його із землею авіаударами та артилерією. Немає сенсу сидіти в якійсь багатоповерхівці й чекати, доки все зруйнують повністю. Тому наші зараз знову контролюють лише околицю міста", - розповів він. Голова ОВА вважає, що українським захисникам необхідно протриматися до того моменту, коли приїде достатня кількість далекобійної зброї, щоб можна було відтіснити артилерію ворога.

++09.47++

Японська машинобудівна компанія Mori Seiki, яка спеціалізується на виробництві верстатів, припинила бізнес у Росії. Завод в Ульяновську закрито, 200 співробітників цього підприємства звільнено, як і 70 співробітників у Москві. "У нас немає іншого вибору, окрім як бажати миру, але як компанія ми повинні дотримуватися правил", - заявив президент японської компанії Масахіко Морі виданню Asahi Shimbun. Верстати підпадають під суворі міжнародні правила та експортний контроль, оскільки їх може бути перепрофільовано на виробництво зброї, наголосило видання. За інформацією Asahi Shimbun, Mori Seiki стала першою великою японською компанією, яка згорнула діяльність у РФ після початку війни.

Розвідка: російські сили мають в 20 разів більш артилерії

++09.26++

Російські війська за кількістю артилерії перевершують українські сили у 20 разів, а за кількістю запасів боєприпасів - у 40 разів, повідомляє британське видання The Independent з посиланням на звіт розвідки. У звіті вперше висловлюється занепокоєння з приводу дезертирства українських солдатів, а також йдеться про те, що українські сили обмежені радіусом дії артилерії у 15,5 милі, у той час як російські окупанти можуть завдавати ударів з відстані, яка є у 12 разів більшою. Жорстка битва на сході України має "серйозний деморалізуючий вплив на українські сили, а також цілком реальний матеріальний ефект. Кількість випадків дезертирства зростає з кожним тижнем", йдеться у звіті розвідки.

++08.52++

Американські військові розробили план навчання українських солдатів використанню західних реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), повідомляє The Washington Post з посиланням на голову Комітету начальників штабів армії США генерала Марка Міллі. "Ми повинні почати це з раціональної та продуманої програми, яка навчить їх до рівня, за якого вони стануть ефективними", - цитує видання Міллі.

За його словами, "не буде нічого хорошого в тому, щоб просто кинути цю систему озброєння в бій". "Ви повинні бути навчені цьому, щоб максимально ефективно використати зброю як високоточну систему", - наголосив він. При цьому Міллі віддав належне українським артилеристам. "Українці є дуже гарними артилеристами. Дуже гарними навідниками. Вони є відмінними в артилерії", - зауважив генерал.

Минулого тижня адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про виділення Україні чергового пакету військової допомоги, який включає чотири реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS. У свою чергу, влада Великобританії заявила, що відправить на Україну три реактивні системи залпового вогню M270.

Окупанти готують наступ на Слов'янськ - генштаб

++08.25++

Армія РФ готується до наступу на Слов'янськ і Барвінкове і продовжує обстріли цивільної інфраструктури по всій лінії фронту, повідомляють у щоденному зведенні Генерального штабу Збройних сил України вранці у четвер.

Тривають щоденні мінометні обстріли прикордонних населених пунктів Чернігівської і Сумської областей. На Харківському напрямку росіяни інтенсивно обстрілюють українські підрозділи з важкої артилерії. Крім того, армія РФ обстріляла цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Старий Салтів, Руські та Черкаські Тишки, Коробочкіне, Асіївка, Чепіль та Уди. Тривають бої в районі Богородичного та Довгенького на межі Донецької і Харківської областей. Росіяни завдали ракетного удару по місту Краматорськ. Генштаб повідомляє, що армія РФ "продовжує безуспішні пошуки слабких місць в обороні міста Сєверодонецьк". Проте росіяни активно обстрілюють цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Привілля, Устинівка, Гірське та Катеринівка. У Тошківці і Катеринівці українські війська зупинили спробу штурму, армія РФ відступила, зазнавши втрат.

На Бахмутському напрямку зазнають обстрілів українські позиції поблизу Комишувахи, Миколаївки, Берестового, Білогорівки, Семигір'я та Майорського. Також зазнали ракетних ударів Верхньокам'янка, Золоте, Берестове, Слов'янськ та Нью-Йорк.

Українські війська зупинили атаку в районі населених пунктів Роти, Миколаївка та Комишуваха. За даними Генштабу, "на зазначеному напрямку українські захисники завдали окупантам значних втрат і ворог змушений був вивести для відновлення боєздатності підрозділи першої та сотої окремих мотострілецьких бригад 1-го армійського корпусу".

На Південнобузькому напрямку армія РФ застосувала артилерію різних калібрів в районах населених пунктів Любимівка, Добрянка, Біла Криниця, Широке, Березнегувате, Благодатне, Любомирівка і Таврійське.

++08.02++

Російські сили, штурмуючи українські позиції у Сєвєродонецьку, одночасно прагнуть обійти українців у цьому районі з флангу, щоб уникнути необхідності зустрічного форсування річки Сіверський Донець, стверджує американський Інститут дослідження війни (ISW). Крім того, підрозділи армії РФ активізують операції на північному заході Херсонської області у відповідь на останні українські контратаки. Окупаційна влада, яка підтримується Росією, намагається створити умови для політичної інтеграції захоплених територій до складу РФ, але, ймовірно, діє непослідовно через відсутність об'єднуючої влади, зазначає ISW у щоденному зведенні.

++07.50++

Протягом 8 червня внаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло чотири особи, ще 11 отримали поранення, повідомив ввечері у середу голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "За 8 червня росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донбасу - трьох у Кураховому та одного в Авдіївці. Ще 11 цивільних сьогодні дістали поранення. Крім того, у Костянтинівці медичну допомогу отримала одна людина, поранена на Луганщині", - написав Кириленко в Telegram. Крім цього, "вдалося уточнити інформацію про чотирьох загиблих у Маріуполі, серед яких дві дитини".

++07.40++

Люксембург заморозив 4,267 мільярда євро, пов'язаних із російськими фізичними та юридичними особами, повідомив люксембурзький канал RTL Télé Lëtzebuerg. За його даними, йдеться про кошти на банківських рахунках та нерухомість. Приблизно 90 фізичних осіб і близько 1100 юридичних осіб було ідентифіковано як такі, що підпадають під санкції ЄС.

Дуда критикує Шольца за розмови з Путіним

++07.30++

Президент Польщі Анджей Дуда розкритикував канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) та президента Франції Емманюеля Макрона за продовження ведення телефонних переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним. "Уражений усіма розмовами, які ведуться з Путіним, особливо канцлером Шольцем, президентом Емманюелем Макроном. Ці переговори ні до чого не призводять", - зазначив політик в інтерв'ю виданню Bild. За словами польського лідера, ці бесіди скоріше мають ефект "своєрідної легітимації для того, хто несе відповідальність за злочини, вчинені російською армією в Україні".

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++07.20++

Президент України Володимир Зеленський назвав бій за Сєвєродонецьк одним із найважчих за всю війну. "Сєвєродонецьк за підсумками і цієї доби - 105-го доби повномасштабної війни - залишається епіцентром протистояння на Донбасі", - сказав він у відеозверненні в середу ввечері. "Захищаємо наші позиції, завдаємо ворогу відчутних втрат. Це дуже жорстока битва, дуже важка. Мабуть, одна з найважчих у цій війні", - додав він. За словами Зеленського, "багато в чому саме там зараз вирішується доля нашого Донбасу".

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