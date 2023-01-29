Ексрадник Меркель: Україна має отримати винищувачі

Глава Мюнхенської конференції з безпеки та багаторічний радник ексканцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angele Merkel) з зовнішньополітичних питань Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen) виступає за постачання Україні винищувачів для захисту від агресії Росії. Про це він заявив у неділю, 29 січня, в ефірі програми Europamagazin німецького суспільно-правового телеканалу ARD.

"Вважаю, що постачання винищувачів є адекватним (кроком. - Ред.) для кращого захисту України від нападів" з боку РФ, сказав він . За його словами, це могли би бути американські винищувачі четвертого покоління F-16 або бойові літаки радянського виробництва зі старих запасів НДР.

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"Танкова коаліція - правильний крок"

Очільник Мюнхенської конференції в інтерв'ю агентству Reuters 18 січня назвав правильною пропозицію Європейської ради з міжнародних відносин щодо створення консорціуму для спільних постачань німецьких танків Leopard 2 Україні та навчання українських військових управлінню ними. 25 січня канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) офіційно підтвердив намір Німеччини передати Україні ці танки та дозволити їхній реекспорт іншим країнам.

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У грудні 2022 року в інтерв'ю DW Гойсґен висловлював упевненість, що Німеччина має підтримати зусилля України щодо повернення анексованого Криму. "Ми маємо надавати всебічну підтримку українцям, і якщо Україна може повернути Крим, її необхідно підтримати", - заявив він.