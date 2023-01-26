"Танкова коаліція": Канада розкрила число танків для України

У міноборони Канади повідомили, що приєднуються до ФРН, США та інших країн у питанні постачання Україні бойових танків. Оттава готова передати Києву чотири машини типу Leopard, однак у майбутньому їх може бути більше.

Міністерка оборони Канади Аніта Ананд повідомила в четвер, 26 січня, що її країна приєднається до Сполучених Штатів, Німеччини та інших у постачанні важких танків Україні для протистояння з російськими окупаційними військами.

За її словами, Оттава готова передати Києву чотири танки Leopard німецького виробництва. "Ці чотири танки боєздатні й будуть розгорнуті протягом найближчих тижнів", - цитує її слова на пресконференції агентство AFP. Ананд, додала, що кількість танків, наданих Канадою Україні, з часом може зрости. Канада має 82 німецькі танки Leopard, але не всі вони боєздатні.

Також міністерка повідомила, що Канада направить інструкторів, які навчатимуть українських військових експлуатації танків. За її словами, "реальність цієї війни змінилася", тож союзники України "повинні продемонструвати свою єдність". "Ці важкоброньовані й високозахищені машини дають бійцям тактичну перевагу на полі бою завдяки своїй чудовій мобільності, вогневій потужності й живучості", - сказала Ананд.

Іспанія теж розмірковує над передачею "Леопардів" Україні

Того ж дня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила про плани Мадрида відправити танки Leopard зі своїх запасів на допомогу Україні. Однак спочатку їх потрібно відремонтувати, застерегла урядовиця. "Ми вже зв'язалися з (представниками. - Ред.) промисловості, оскільки в Сарагосі є кілька танків Leopard-2A4, які вже давно вийшли з ладу", - цитує її слова журналістам агенція dpa. Вона додала, що необхідно "поглянути, які з них можуть бути введені в експлуатацію, щоб спланувати їхню поставку".

Точної кількості танків, які Іспанія готова передати Україні, Роблес називати не стала. Іспанія має загалом 108 танків Leopard 2A4, всі вони були придбані у Німеччині вживаними в 1995 році. В Сарагосі знаходяться 53 танки цієї моделі. Минулого літа Роблес казала, що вони перебувають в "абсолютно занедбаному стані" та не придатні до використання.

Інші члени "танкової коаліції"

Раніше цього ж дня заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич повідомив, що його країна розраховує передати Україні 14 танків Leopard 2 зі своїх військових складів протягом кількох тижнів. "Як тільки українці завершать навчання, ми будемо готові передати цю техніку українській стороні. Я переконаний, що це питання кількох тижнів", - сказав він в ефірі Radio Plus.

Крім того, за даними газети Svenska Dagbladet, Швеція може поставити Україні свої бойові танки Stridsvagn 122, які є модифікацією німецьких Leopard 2. Усього на озброєнні країни є 120 таких бойових машин.

Напередодні уряд ФРН оголосив передачу Україні 14 танків Leopard 2, що стоять на озброєнні німецьких збройних сил (Бундесверу). У Берліні сподіваються передати Києву танки орієнтовно в березні-квітні.

Нідерланди розглядають можливість передачі Україні 18 танків Leopard 2. Для цього вони готові викупити орендовані у Німеччині бойові машини. "Ми орендували їх, а це означає, що ми можемо купити їх, а це означає, що ми можемо подарувати їх", - сказав прем'єр-міністр країни Марк Рютте в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung 24 січня. Водночас він зазначив, що відповідного рішення поки що немає, а розглянути його реалізацію Нідерланди готові у складі ширшої коаліції - наприклад, із Фінляндією та Португалією.

Надання Україні німецьких бойових танків Leopard 2 анонсував також міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Ґрам в інтерв'ю місцевому телеканалу NRK. Кількість машин, які планується передати, він не уточнив.

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Крім "Леопардів", Україна має отримати в березні від Великобританії 14 бойових танків Challenger 2, а Сполучені Штати пообіцяли надати 31 танк Abrams протягом "кількох місяців". Крім того, Франція пообіцяла надати легкі колісні танки AMX-10 RC та розмірковує над передачею Україні бойових танків Leclerc.